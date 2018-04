Las horas más bajas de María Lapiedra: «Soy un "bluf", es un rollo ser yo misma»

Actualizado 02/04/2018 a las 10:36

La presión de los concursantes de «Supervivientes» crece con cada semana de convivencia. Todos lo están pasando mal, pero el caso de María Lapiedra está siendo especialmente duro. La famosa está hundida, y entre lágrimas explicó su situación ante las cámaras del «Diario de los habitantes perdidos», una especie de diario hablado donde los participantes del reality cuentan sus penas.

María Lapiedra explicó el motivo que le trae por la calle de la amargura: «Se me ha encapsulado algo en el labio. Me han dicho que me lo tienen que sacar, pero aquí no, cuando regrese a España. Me duele mucho», dijo llorando a más no poder. La concursante está sumida en la tristeza y parece a punto de caer en la depresión: «Noto que soy un bluf, que es un rollo ser yo misma. No estoy agusto aquí, no me encuentro. Y me da pena que maten a peces», dijo con la voz temblorosa, mezclando su falta de autoestima con la pena que le da que se pesque para comer.

Ante esta tristeza de la participante de «Supervivientes», su pareja, Gustavo González, suplicó al programa que le dejaran hablar con ella. Cuando finalmente lo ha conseguido, además de aportarla fuerza, ha conseguido derretir a ella y al resto de la audiencia con su mensaje de amor: «Tu problema en el labio te lo quitaré yo a besos». Eso sí, de los peces no le dijo nada.