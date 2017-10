Rosa LÃ³pez confiesa que le robaron los 90.000 euros del premio de Â«OperaciÃ³n TriunfoÂ»

25/10/2017 a las 09:12 Actualizado 25/10/2017 a las 09:13

Rosa López es, sin duda, uno de los rostros más representativos de «Operación Triunfo». No solo por haber ganado la primera edición, también por la vinculación que ha mantenido hasta el momento con el formato. Sin embargo, no nos extrañaría que la mala pasada que reveló la cantante en «Hora Punta» la hubiese alejado del talent show.

La cantante ha aprovechado su visita a Cataluña tras la gala inaugural de «OT 2017» para visitar «Hora punta». En el programa, donde inicialmente iba a promocionar su nuevo disco «Kairós», terminó desgranar algunos de los aspectos más personales y desconocidos de su carrera. La ganadora de la primera edición «Operación Triunfo» ha confesado que le robaron los 15 millones de pesetas (90.000 euros) del premio del concurso que la catapultó a la fama en nuestro país.

«El cheque se perdió, o algo así», dice Rosa. Pero este comentario no pasó desapercibido. «¿Y cómo se pierde un cheque de 90.000 euros? Es que nunca me ha pasado, perdona la indiscrección. ¿Nunca cobraste los 15 millones de pesetas?», insiste Cárdenas a la cantante, mientras esta intenta dar por zanjado el tema. «Era un cheque de quince millones de pesetas. Yo me creía que lo había perdido...», añade la cantante.

Ante la insistencia del presentador, Rosa pregunta: «¿Tenemos tiempo? Si lo tenemos te lo explico todo». La cantante quería asegurarse, antes de dar cualquier detalle, de que podría explicar la historia con tranquilidad. «Pues nada, 6 años después empecé a preguntarme cuál era el beneficio de que no pudiera hacer vida normal. En ese momento llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado», ha relatado nuestra representante en el Festival de Eurovisión 2002, que no ha querido desvelar el nombre del estafador añadiendo que «eso ya es pasado».