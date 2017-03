Parece que en las últimas semanas el programa que presenta Javier Cárdenas en TVE, «Hora Punta», se está convirtiendo en sinónimo de polémica. El presentador, cuyo espacio ha sido renovado por la cadena pública a pesar de las críticas recibidas, no ha dudado en criticar a Gestmusic, la productora que lanzó el programa en primera instancia. «Es curioso, yo decido no trabajar con la productora con la que estaba [Gestmusic] porque no me dan a nivel técnico lo que esperaba». La empresa, que a los meses fue relevada por Joue Consultans SL, propiedad de Cárdenas, fue acusada por el comunicador de no querer «pagar la calefacción en el plató, que son 1500 euros. Las 60 personas que trabajaban en el programa iban con bufanda y era como trabajar en la época de las cavernas».

Javier Cárdenas no tiene pelos en la lengua, y lo ha demostrado en más de una ocasión. Ya en enero, el comunicador no dudó en arremeter contra Andreu Buenafuente, quien le parodió en su programa, «Late Motiv», que emite Movistar+.

«Curioso el dato de "Late Motiv", el programa de Buenafuente, que a veces ni siquiera me sale en la lista, porque es un cero», le decía una colaboradora mientras repasaba lo más visto y lo menos del día. «Un cero técnico. Es curioso, porque tiene casi el doble de presupuesto que nosotros. No hay ni un solo portal que diga el presupuesto multimillonario que tiene y que saca un cero técnico, teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche. Es una locura. Si tuviésemos este presupuesto, tendríamos artistas internacionales y todo», añadía Cárdenas.