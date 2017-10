Hans Zimmer: "En cuanto me cuentan un relato pienso en música"

23/10/2017 a las 01:39 Actualizado 23/10/2017 a las 01:39

Aunque el oscarizado compositor Hans Zimmer ya ha llegado a lo más alto en el mundo del cine, confiesa que no se puede resistir al poder seductor que ejerce sobre él una buena historia. «En mi opinión, no hay nada más atractivo que el hecho de que alguien te diga que te quiere contar un relato. Mientras me lo cuentan, es como si dejara de oír cosas y empezara a imaginarme todo lo que puedo hacer. Ese magnetismo de la historia inevitable para mí me quita el sueño, los fines de semana, tiempo con mi familia…¡siempre es igual», cuenta al otro lado del teléfono el artista que se ha dejado cautivar por la BBC para poner música a la superproducción documental «Planeta Azul II» que se estrenará el próximo domingo 29 de octubre a las 21.00 horas en #0.

Hans Zimmer, maestro del a melodía que ilustra los quehaceres de pulpos, jureles gigantes y orcas dispuestas a devorar un banco de peces, entre otros seres vivos, ha versionado también la canción «Bloom» –«Florecer»–, de la banda británica Radiohead para esta superproducción documental. «Creo que logra convertir a los sonidos en algo más humano, más orgánico y mucho más emocional», explica este autor, pionero en mezclar la música electrónica con los arreglos tradicionales.

Planeta azul II - movistar+

El currículum del alemán –ganador del Oscar a mejor banda sonora en 1995 gracias a la animada «El rey león»– alberga la música de ya clásicos cinematográficos como «La delgada línea roja», «Gladiador», la última trilogía de «Batman», «Origen», «Interstellar», «Dunkerque» y la recién estrenada «Blade Runner 2049», pero también de documentales como «Planeta Tierra II», «La biblia» y «Los secretos del universo con Morgan Freeman». ¿Es diferente este trabajo al de ambientar una película o serie? «No, aunque creo que la música se convierte en un puente con la audiencia, y eso es universal. Los muy extraños caminos de la ciencia ficción que sigue nuestro planeta nunca se han visto así. Hemos compuesto la banda sonora de este documental como si fuera una película de acción». En su opinión, la mítica imagen que muestra la lucha por la supervivencia entre una iguana y unas serpientes en «Planeta Tierra II» es «la mejor escena de acción que he tenido la oportunidad de escribir una partitura». «Ningún director o guionista ha escrito una secuencia tan brillante como aquella», asegura el músico, apodado en Hollywood «el omnipresente» por su larga y fructífera carrera.

Pese a su experiencia, Zimmer insiste en que no tiene una rutina fija que le ayude a buscar la inspiración para sus melodías. «La música es mi primer idioma y, al final del día, siempre encuentro las palabras. Los sonidos me permiten describir, y si los mezclas con imágenes ambas mejoran. Y eso es bastante increíble», relata el compositor.

Superproducción natural

Sucesora del homónimo programa de BBC que se estrenó en 2001, esta segunda parte, compuesta por seis entregas y un especial, está llamada a ser «la gran superproducción documental del año». Narrada por el científico y divulgador Sir David Attenborough, grabar en los cinco continentes las mil horas que han almacenado para producir la serie ha costado cerca de un millón de libras por episodio, 1,1 millones de euros. La génesis de «Planeta Azul II» no sólo responde al deseo de retratar con mayor profundidad gracias a las nuevas tecnologías el 70% de la superficie del planeta que suponen los océanos, sino también a la voluntad de concienciar del momento crítico de los ecosistemas marinos.

Ver estas imágenes fue una necesidad y una inspiración para Zimmer, que se confiesa admirador del primer «Planeta Azul». «Todos creemos que sabemos todo sobre el océano y qué hay debajo de la superficie, pero nadie lo puede hacer como los expertos David Attenborough y BBC. Hay un modo en el que utilizan las cámaras y la tecnología que convierte a “Planeta Azul II” en algo nunca antes visto. Y no es solo buena televisión avalada por el sello de la BBC Earth, sino que la serie también ha generado veinte millones de artículos científicos. Es una forma de experimentar el planeta inédita», concluye Zimmer.