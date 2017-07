Novia por contrato (La 1, 22.10) Tripp, a sus 35 años, todavía vive con sus padres. Estos, hartos de la situación, deciden contratar los servicios de una joven profesional para que le convenza de que se independice.

Historia de nuestro cine: Makinavaja, el último choriso (La 2, 21.05) Makinavaja y su amigo Popeye son dos delincuentes de los barrios bajos de Barcelona que día a día intentan salir adelante en un mundo lleno de injusticias. Un bar llamado Bar El Pirata es su punto de encuentro para planear todas sus fechorías.

Ninja Warrior (Antena 3, 22.10) Emisión de la gran final, en la que 24 elegidos para la gloria se enfrentan ahora a un primer circuito con nuevos y más duros retos, y solo uno puede llevarse los 30.000 euros del ganador. Los guerreros que superen todos los retos tienen la oportunidad de alcanzar la cima del Monte Midoriyama tras una subida de 22 metros. Solo aquel que supere esta mítica prueba final podrá proclamarse primer Ninja Warrior de España.

Hermano mayor (Cuatro, 22.15) La familia de Roberto está desesperada. Su actitud violenta y destructiva ha hecho mella en todo su entorno. El foco del problema está en las drogas. Roberto es, además, un machista redomado. En su opinión, las mujeres solo están hechas para limpiar y para el sexo. Jero intenta que abra los ojos y abandone esas absurdas opiniones machistas subiéndole a un ring de boxeo. Allí le espera Miriam Gutiérrez, campeona de España de boxeo y toda una superviviente.

The Wall. Cambia tu vida (Telecinco, 22.30) Miren y Maite, dos cuñadas bilbaínas, acuden al concurso para tratar de hacer realidad su sueño. Quieren abrir una casa rural para ayudar a personas con problemas emocionales. Ilusionadas con su proyecto, Miren, monitora de tiempo libre, y Maite, psicóloga, desean dejar atrás la ciudad para instalarse en el campo, donde brindarán su ayuda a los demás.

Equipo de investigación (La Sexta, 22.30) El precio de la obesidad: Este reportaje pone precio a la obesidad. España es el segundo país con mayor número de obesos en Europa. Si sigue creciendo al ritmo actual, los especialistas advierten que el exceso de peso de la población española puede llegar a arruinar el sistema sanitario público. La cifra asciende a 20.000 millones de euros, lo que representa el 20% del presupuesto del Ministerio de Sanidad; Epidemia silenciosa: La obsesión de los jóvenes por tener un cuerpo perfecto a toda costa ha disparado las alarmas. El programa analiza el problema en este reportaje.

Marido por sorpresa (Movistar #0, 22.30) Emma Lloyd es una periodista que ha triunfado gracias a su sensibilidad, madurez y gran conocimiento sobre las relaciones amorosas. Mientras prepara su boda con su novio Richard descubre estupefacta que no se puede casar porque ya está casada con un hombre al que no conoce de nada: un bombero que no está dispuesto a facilitarle las cosas para conseguir la nulidad matrimonial.