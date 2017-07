-Jack el cazagigantes (La 1, 22.35 horas). Una antigua guerra entre humanos y los temibles gigantes se reaviva cuando Jack, un joven granjero, abre por accidente una puerta entre nuestro mundo y el suyo. Los gigantes, liberados en la tierra por primera vez en siglos, vuelven para reclamar la tierra que una vez perdieron. Jack, se verá obligado a librar la batalla de su vida para detenerlos y salvar a su reino.

-Allí abajo (Antena 3, 22.40 horas). Último capítulo. Iñaki y Horacio salen corriendo hacia el sur al enterarse de que Carmen ha roto aguas, pero su pique por el amor de ésta convertirá un simple viaje en avión en algo mucho más complicado y peligroso.

-En el punto de mira (Cuatro, 22.45 horas). El programa investiga las nuevas mafias de cultivo de marihuana en España. Guardia Civil, abogados y expertos aseguran que la provincia de Granada se ha convertido en un gran vivero de marihuana, uno de los negocios ilegales más rentables que existen. Veremos cómo son desmanteladas varias plantaciones en casas y chalets de lujo dedicadas a este cultivo y cómo operan las mafias en la zona. La producción de marihuana se ha convertido en un lucrativo negocio en manos de organizaciones criminales. ¿Cómo han conseguido estas mafias hacerse con el control de barrios y pueblos? ¿Cómo operan? Algunos narcos alquilan mansiones de lujo para ocultar mejor sus plantaciones.

-All you need is love... o no (Telecinco, 22.40 horas). Maestra de la interpretación, chica Almodóvar y estrella en la serie 'La que se avecina', Loles León irrumpirá en el plató para mostrar cómo una actriz de su talla vive y siente el amor y cómo, además, es capaz de poner a Risto Mejide en un aprieto cuando se someta al test del amor. El escritor y periodista Andrés Aberasturi será otro de los invitados que acudirá al programa para hablar de una historia de amor muy especial, la de su hijo Cris, que padece parálisis cerebral. Desgranando el libro de Aberasturi, 'Cómo explicarte el mundo, Cris', Risto y el escritor tratarán el papel del amor en la relación paternofilial. En la caravana, Irene Junquera viajará hasta Granada para conocer a Manuel, que quiere agradecerle a su mujer Mari Carmen todo lo que ha hecho por él y pedirle perdón por los errores que cometió en el pasado. Por otra parte, Risto sorprenderá en el plató a Pascual, acompañado por su pareja Ana Belén, que hablará de su historia de superación y el esfuerzo que está haciendo para dejar su adicción al alcohol. Además, el programa pondrá a prueba la fidelidad de una pareja. David Guapo montará una cámara oculta a Nicolás, pareja de Aitana, que asistirá a una prueba de vestuario para un desfile de moda sin sospechar que la diseñadora tenía órdenes secretas de seducirle.

-Carrie (La Sexta, 22.30 horas). Carrie White es una adolescente a la que sus compañeros humillan constantemente. Lo que no saben es que ella posee poderes psíquicos que se manifiestan cuando se siente dominada por la ira. El día del baile de graduación la situación de acoso llega a hacerse insoportable y se desata su furia.