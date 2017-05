El Acabose (La 1, 22.10) Antonio Orozco visita esta semana el plató para contar cómo vivió el fin del mundo. El cantautor interpreta su papel de jurado de La Voz con un peculiar concursante y recibe la visita de Bertín Osborne y El Aberroncho. Además, el programa ofrece diferentes sketches protagonizados por El Cigala y el Experto en Simpas, entre otros.

Historia de nuestro cine: Flores de otro mundo (La 2, 21.00) Patricia, dominicana, busca un hogar y una seguridad económica que su situación ilegal en Madrid no le permite alcanzar. Milady, nacida en La Habana, tiene 20 años y el mundo entero por recorrer. Marirrosi, de Bilbao, tiene trabajo, casa y la más completa soledad. Como la que comparten Alfonso, Damián y Carmelo de Santa Eulalia, pueblo sin mujeres casaderas ni futuro. Una fiesta de solteros fuerza el encuentro de unas y otros.

Tu cara no me suena todavía (Antena 3, 22.10) Después de 10 galas, se emite la primera parte de la final, en la que los 10 finalistas dan lo mejor de sí mismos para lograr una de las seis plazas disponibles para la gran final. El jurado valora a los imitadores de Chavela Vargas, Sergio Dalma, Laura Pausini, Dani Martín, Amaia Montero, Antonio Orozco, Céline Dion, James Brown y Nino Bravo. Además, Llum Barrera, concursante de la tercera edición de Tu cara me suena, vuelve a pisar el escenario del programa.

Hermano mayor (Cuatro, 22.15) A sus 22 años, Amélie ya sabe lo que es ser madre, pero no quiere entender las responsabilidades que conlleva su maternidad. Ella solo vive por y para la fiesta. Odia a su madre y a su padrastro y su agresividad ha traspasado los límites de su casa. [Estreno de la nueva temporada]

Cine 5 estrellas: Maléfica (Telecinco, 22.00) Maléfica, una bellísima joven con un corazón puro y unas asombrosas alas negras, crece en un apacible reino en el bosque hasta que, un día, un ejército de invasores humanos amenaza la armonía del país. Maléfica se erige como la temible protectora de su reino, pero, al final, es objeto de una despiadada traición que endurece su corazón hasta convertirlo en piedra.

Equipo de investigación (La Sexta, 22.30) La era del plástico: El programa analiza el sector del plástico, su composición y la gestión de residuos. Cada año se producen en el mundo 320 millones de toneladas de plástico. Es la materia prima más utilizada, ha revolucionado la industria.

Cuerpo de élite (Movistar Cine Ñ, 21.30) Tras la muerte de sus familias, a causa de una bomba terrorista, cinco jóvenes son entrenados por el gobierno de los Estados Unidos para formar el mejor y más preparado grupo antiterrorista.