-A cara de perro (Cuatro, 22.45 horas). El programa visita la localidad valenciana de Titaguas donde han muerto por inanición cientos de ovejas que se hacinaban en una explotación ganadera. Javier García Roche se enfrentará cara a cara con el presunto maltratador para tratar de conseguir que cambie la situación. Por otra parte, en Carmona, numerosos perros pasan sus días atados en el interior de una cueva, sin ver la luz del sol.

-Perdóname, señor (Telecinco, 22.40 horas). Los mexicanos exigen a Bruno la cabeza de Rafa. Mientras tanto, Lucía se mete en problemas para proteger a su sobrino y pide a Lachambre que le ayude a apartarlo del narcotráfico. Se produce un acercamiento entre Bruno y la religiosa, durante el cual él le confiesa que sigue enamorado de ella.

-La isla (LaSexta, 22.30 horas). Presenta Pedro García Aguado. Programa de telerrealidad en el que 14 hombres se atreven a vivir la experiencia más importante de sus vidas. Para ello, dejarán sus rutinas llenas de comodidades para enfrentarse a un verdadero reto de supervivencia extrema en el entorno más hostil de una remota isla. No es un concurso, no hay ganadores, no hay premio, sólo tienen que sobrevivir. Pasarán un mes sin comida, sin refugio, sin agua y grabándolo todo ellos mismos, una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. El interior de la isla esconde más de 60 hectáreas de manglares, pantanos y tupida selva virgen. Caminar por ese paraje va a ser uno de los retos que tendrán que afrontar los protagonistas. No será fácil y requerirá de todo su esfuerzo y energía. Se creen que son unas vacaciones pero esta isla aparentemente paradisíaca se puede convertir en un auténtico infierno.

-Tiempo en contra. Getaway (Antena 3, 22.40 horas). Brent Magna es un conductor de coches de carreras, cuya esposa es secuestrada. Su única esperanza para salvarla es la ayuda de una joven hacker, y obedecer las órdenes de la voz misteriosa que está vigilando todos sus movimientos.

-Radio Gaga (Cero, Movistar+, 22.00 horas). En este formato, originario de Bélgica, Quique Peinado y Manuel Burque llevan su caravana (un estudio de radio-hogar) hasta lugares a los que a veces no queremos mirar, donde ceden durante 48 horas los micrófonos de su emisora a todos aquellos que deseen contar su historia.