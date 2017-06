La momia: la tumba del emperador Dragón (La 1, 22.45) La familia O'Connell debe detener a una momia que acaba de despertarse de una maldición. El monarca regresa a la vida con todo su poder. Sirviéndose de fuerzas sobrenaturales inimaginables, el Emperador Momia cruza el Lejano Oriente con su legión sin que nadie pueda detenerle a menos que los O'Connell encuentren la forma de hacerlo.

Historia de nuestro cine: 091, policía al habla (La 2, 21.50) Martín y Barea son dos policías que por las noches recorren la ciudad de Madrid en un coche patrulla, solucionando distintos problemas. Martín vive obsesionado con la muerte de su hija, que fue atropellada por un coche cuyo conductor se dio a la fuga. Entre los casos que deben resolver, detienen al conductor que mató a su hija. El enfrentamiento de Martín con él resulta violento.

Allí abajo (Antena 3, 22.40) Iñaki y Horacio hacen todo lo posible por conquistar a Carmen. Mientras tanto, gran parte del vecindario ingresa en la clínica por una intoxicación alimentaria. Paralelamente, para la despedida de soltera de Trini, han contratado a Juan como stripper sin saberlo. A continuación, reposición de varios capítulos.

En el punto de mira (Cuatro, 22.45) La alta ocupación turística en Ibiza y los precios de la vivienda obligan a los trabajadores de la isla a vivir en ocasiones en condiciones infrahumanas. Garajes convertidos en viviendas, casas preparadas para albergar más de 100 camas o alquileres de minúsculos apartamentos que casi cuadruplican el salario mínimo son algunas de las imposibles condiciones habitacionales que esconde la isla pitiusa, famosa por sus cristalinas playas, sus noches de fiesta y lujo o su interminable lista de celebrities turistas.

All you need is love... o no (Telecinco, 22.40) Ana Obregón acude al programa para responder a las preguntas formuladas por Antonia Dell'Atte en la edición anterior y someterse al test del amor que le plantea Risto Mejide. Otro de los invitados es Juan José, protagonista de una de las emisiones de Hermano Mayor que sufrió bullying en el colegio y se refugió en una banda de latin kings. Además, David Guapo sorprende a una pareja del público y les propone participar en un concurso cuyo premio tiene un valor incalculable.

El taquillazo: Johnny English Returns (La Sexta, 22.35) Durante su desaparición de la faz de la Tierra, el espía del MI7 Johnny English ha estado puliendo sus habilidades. Cuando sus jefes se enteran de que alguien planea atentar contra la vida del primer ministro chino, no les queda más remedio que encontrar al agente, muy poco ortodoxo.

El Puente (Movistar #0, 22.00) Totalmente aislados en plena Patagonia Argentina, 15 desconocidos tienen que trabajar unidos para construir, con sus propias manos y en un máximo de 30 días, un puente que les permita llegar a una isla a 300 metros. Allí les espera una gran recompensa: 100.000 euros.