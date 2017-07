-Super 8 (TVE, 22.40 horas). Verano de 1979. Un grupo de amigos de un pueblo de Ohio intenta hacer una película de zombis. Mientras ruedan, son testigos de un catastrófico accidente de tren. Poco después, comienzan a ocurrir una serie de extrañas desapariciones y sucesos inexplicables. Mientras el sheriff Jack Lamb intenta descubrir la verdad, algo aún más terrorífico de lo que puedan imaginar está a punto de suceder.

-Contigo al fin del mundo (Antena 3, 22.40 horas). Presenta Julian Iantzi. Dating show donde seis españoles que viven en el extranjero y no han encontrado el amor tendrán la oportunidad de recibir diferentes candidatos dispuestos a atravesar el mundo para conocerlos. Los candidatos y candidatas, cuidadosamente seleccionados según las preferencias de los solteros, abandonarán sus vidas cotidianas en España y se embarcarán en un viaje cuyo desenlace puede cambiarles la vida e incluso hacerles dejar atrás su soltería. Tendrán que adaptarse a nuevas culturas, a costumbres totalmente diferentes y a un modo de vida al que, si bien el soltero/a ya está acostumbrado, ellos nunca habían tenido acceso. ¿Encontrarán el amor en esta atrevida aventura?

-En el punto de mira (Cuatro, 22.45 horas). El equipo del programa se desplazará a Ibiza para comprobar cómo operan los taxis sin licencia en la isla. Estos vehículos ilegales suelen cobrar más a los turistas por sus desplazamientos llegando incluso a ofrecerles drogas o servicios de prostitución.

-All you need is love... o no (Telecinco, 22.40 horas). Bigote Arrocet llega de Honduras para visitar a Risto. Además, conocemos la historia de Víctor, un hombre arrepentido por haber dejado a Jennifer, que quiere reconciliarse con ella; de Jorge y Francisco; y de Lina y Alicia. Albert será sometido a una prueba de amor con cámara oculta con la que demostrará a su pareja si sigue siendo fiel.

-El Puente (#0, 22.00 horas). Un grave contratiempo puede echar por tierra todo el trabajo realizado hasta el momento. Solo quedan 8 días para que se cumpla el plazo máximo en el que debían construir el puente de 300 metros que los conduce al tesoro de 100.000 euros. Todas saben que están a muy pocos metros del final y por este motivo cada vez se habla más de posibles pactos y alianzas. El grupo de Raúl, Jo y Juan intenta captar votos, algo que provoca malestar entre algunos compañeros. Gane quien gane, parece que no se repartirá el dinero entre todos ni lo harán a partes iguales.