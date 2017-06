Guerra abierta entre Risto Mejide y Buenafuente

A Risto Mejide no le han sentado precisamente bien los comentarios de Andreu Buenafuente y sus colaboradores sobre la boda entre el publicista y Laura Escanes. El publicista, ciertamente molesto por los chistes del presentador, no ha querido dar la callada por respuesta y se ha manifestado a través de su columna en «El Periódico», en la que afirma que «Han sido varios los chistes y comentarios sobre mi relación en programas producidos por ti, que no voy a reproducir aquí porque no hace ni falta. Tú sabes perfectamente cuáles, cuándo y tú sabrás el porqué. Pero por mí no te preocupes», asegura Mejide.

Varios de los chistes que Buenafuente dirigió al presentador de «Chester in love» hacían referencia a la diferencia de edad entre el publicista y la «it girl», algo que Mejide no ha dudado en criticar: «Siempre he pensado que lo que ocurriera entre dos seres humanos mayores de edad y de mutuo consentimiento, era, es y siempre será sagrado», ha dicho Mejide, quien ha presentado en su texto otros ejemplos de parejas en las que la diferencia de edad es más que evidente. «Cuando quieras te paso sus e-mails para que puedas reirte de ellos en su cara», dice Mejide a Buenafuente en su columna. «Y entonces, si puedes, les explicas el daño al que estás contribuyendo tú y la gente como tú haciendo mofa de una pareja por su diferencia de edad en los medios de comunicación. Mucho ha tenido que pasar para que en este país no esté bien visto criticar públicamente a parejas del mismo sexo, o de distinto color de piel. Enseguida son tachados de homófobos o de racistas. A que sí. Sin embargo, parece que todavía quedan ‘edadistas’ que no entienden que el mismo derecho a vivir su amor como les dé la gana lo tienen las parejas de distinta edad», apunta el presentador.

Las bromas de Buenafuente a Risto no solo han tenido lugar en «Late Motiv», el programa que el catalán presenta en #0 (Movistar+). También en «Homo Zapping», programa producido por Buenafuente, uno de los «gags» hacía referencia a la edad de Laura Escanes, de 22 años. La respuesta de Mejide ante la mofa es clara: «Estamos bien, gracias».