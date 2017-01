Belén Esteban, la gran estrella mediática de Telecinco, ha vuelto a ganar «Gran Hermano VIP», aunque esta vez lo hizo sin sumarse directamente al show de los famosos encerrados en una vivienda en Guadalix de la Sierra, como sí hizo dos años atrás. Este jueves, el gran fichaje del popular reality de Telecinco -Toño Sanchís- se vio obligado a abandonar el programa por decisión del público, el mismo que ya estaba posicionado en su contra antes de que pusiera un pie en el programa.

No, no es que Toño no haya hecho un gran concurso en sus once días de convivencia en Guadalix, es que contra Belén Esteban no se puede luchar. El representante pasó a ser representado, pero no superó a su personaje y sus compañeros no se creyeron al Toño que tenían delante. El concursante portaba una mochila demasiado pesada, sus cuentas pendientes con la «princesa del pueblo» han protagonizado más de un Deluxe en los últimos meses y dejar esa parte de su pasado fuera no ha sido posible.

Pocos compañeros de Sanchís se atrevieron a posicionarse de su lado. Tan solo Alejandro Adab, el «azote de los triunfitos», y el anónimo Tutto Durán acompañaron al representante en su corta travesía por «GH VIP». La mayoría decidieron acusarle de manipulador y se unieron contra él, conscientes, quizá, de que ponerse a favor de Sanchís podría poner en marcha una campaña de desprestigio por una parte de los colaboradores de «Sálvame», compañeros y amigos de Esteban.

El anonimo Tutto Durán, disfrazado de estrella internacional a los ojos de los concursantes, tuvo más oportunidades de ganarse a sus compañeros e incluso de ganar la batalla de la nominación sin ser un personaje popular entre el público y, en principio, contar con cierta desventaja respecto a sus compañeros.

Muchos esperaban ansiosos los comentarios de Belén Esteban hablando de Sanchís y viceversa. Pero nunca llegó a suceder. Sin posicionarse a favor o en contra de su exrepresentante, Belén Esteban guardó silencio en el exterior y Toño Sanchís lo hizo durante su encierro. Pero, los colaboradores de «Sálvame» sí se atrevieron a atacar directamente al concursante pidiendo su expulsión, como hizo Kiko Hernández, justificando su posicionamiento con el conflicto judicial que mantienen Esteban y Sanchís. Después de todo, o estás con «la princesa del pueblo» o estás contra ella.