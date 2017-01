María Teresa Campos se trasladó a la casa de Guadalix de la Sierra para reunirse con su hija Terelu, que formaba parte del reality de Telecinco por unos días, y poner punto y final a la prueba semanal. Las Campos se convirtieron en comensales de un improvisado restaurante cuyo menú estaba elaborado por los concursantes de «Gran Hermano VIP».

La popular presentadora del programa «¡Qué tiempo tan feliz!» felicitó a los famosos por su buen hacer en la cocina, aunque regañó a los hombres al expresar que, aunque se define como feminista, los hombres invaden el espacio de la mujer al cocinar. El comentario no pasó desapercibido en las redes sociales donde muchos telespectadores criticaron a la matriarca de las Campos.

Pero, en plató también cayó como un jarro de agua fría el comentario y Sandra Barneda, que conduce «El Debate de Gran Hermano VIP», se atrevió a contestar a María Teresa: «Lo bueno es que hoy en día se puede elegir que te cocine tanto el hombre como la mujer. Me gustaría que los grandes chefs fuesen también mujeres. Lo siento, no me podía callar», expresó la presentadora.

El bizcocho de las Campos

María Teresa y Terelu cenaron en la casa de GHVIP. - MEDIASET

Polémicas a parte, María Teresa llegó a Guadalix agradecida por la oportunidad que el reality show le había ofrecido a su hija para desconectar. «Me ha sensibilizado al oírle decir que se sentía en paz», aseguró al Súper en el confesionario. «Todo va muy deprisa, hay muchos problemas, momentos malos en los que uno está alterado y los últimos meses han sido así, aunque la veo mejor últimamente. Gracias por darle serenidad y paz a Terelu en estos días que ha pasado dentro», dijo profundamente agradecida la presentadora.

Tras confesarse con el Súper y los telespectadores de Telecinco, María Teresa se reunió con su hija y degustó todos los platos del menú. Quedó profundamente satisfecha con todas las creaciones culinarias de los famosos, aunque fue el bizcocho, elaborado con la receta de la familia de las Campos, el que más le gustó. «No os perdono que hayáis mejorado el bizcocho de mi casa», dijo en tono irónico la invitada a los cocineros antes de abandonar la casa de «GH VIP». Junto a ella, Terelu Campos recogió su maleta y volvió a Madrid tras pasar una semana de convivencia en Guadalix de la Sierra.