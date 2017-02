El público decidirá si Emma Ozores merece abandonar «GH VIP» por su acceso a Internet

Sandra Barneda confirmó en la emisión de «El Debate de Gran Hermano VIP» que Emma Ozores había tenía acceso a internet. Durante el fin de semana, las redes sociales ardían contra la concursante por haber confesado a su amiga Irma que consultaba qué se publicaba del programa en el ordenador donde escriben los blogs.

«GH VIP» decidió citar a Emma en el confesionario donde el Súper le explicó a la concursante que lo que había hecho era infringir las normas del concurso. «Has accedido de manera aleatoria, por error informático, a la web de inicio de los blogs. Ha sido una pantalla, no ha sido un acceso libre de otras webs de Internet. Pero, este tipo de acciones pone en peligro el aislameinto y si sucede, debe ser comunicado automáticamente».

La concursante de «GH VIP» explicó que no había visto nada de lo que no hubiese sido testigo en su convivencia con sus compañeros. Pero, el Súper insistió en que no era un comportamiento válido según las normas del programa.

En lugar de establecer un castigo para Emma, el programa asumió su parte de error en lo que había pasado, por ello decidió que ya que la concursante forma parte de la lista denominados de esta semana, que fuese el público el que decidiera si su comportamiento merece un castigo.

Así, Sandra Barneda emplazó a la audiencia a decidir si después de tener acceso a información del exterior, Emma Ozores merece ser expulsada del concurso. Será el próximo jueves cuando conozcamos la decisión de los telespectadores.