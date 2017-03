El gran cabreo entre Mila Ximénez y La Campos por Mercedes Milá: «Igual tiene fobia a los gordos»

«Sálvame»es conocido por el tono elevado de sus colaboradores, su intensidad... y sus meriendas. Por eso no extraña que, otra tarde más, una discusión protagonice el programa de Telecinco.

En esta ocasión, la mecha fueron los comentarios que la presentadora Mercedes Milá hizo el pasado domingo junto a Risto Mejide en «Chester in love».

Como hace habitualmente, este miércoles María Teresa Campos acudió como defensora de la audiencia y recordó la polémica entrevista. Las reacciones no se hicieron esperar.

Y es que parece que la colaboradora Mila Ximénez parece que todavía siente rencor por las palabras que la expresentadora de Gran Hermano vertió sobre ella durante su paso por el reality «Supervivientes». Y por eso no tardó en criticar los comentarios de Milá.

«La señora Milá no es portavoz ni tiene que tener como elemento de ataque un elemento físico. O se ha quedado sin recursos lingüísticos, cosa que no parece, o es muy maleducada o que realmente tiene una fobia contra los gordos», ha comentado Ximénez.

La respuesta de La Campos no se hizo esperar, y sacó su carácter: «Yo no vengo aquí a esto, ¿entiendes? Se hace el espacio. Si quieres, cuando yo me vaya, haces lo que te da la gana. Pero no vengo aquí al final a decir tres palabras. Yo sé que al final te vas a quedar arriba y te van a aplaudir». «Por qué, ¿te molesta que me apludan?», contesto Mila, que abandonó el plató.

Minutos más tarde, la colaboradora volvió e hizo las paces con AMría Teresa Campos con dos besos.