A pesar de sus dotes como presentador, actor y mono0loguista, Santi Millán reconoce que adolece de «falta de talento». Por eso admira el espectáculo de Got Talent España, y de un casting único al que además de «magia», se le exige que trasmitan sentimientos.

-¿Cómo afronta esta segunda entrega?

-Con muchísima ilusión. Estamos todo el equipo muy contentos con el resultado y con unas enormes ganas de verlo y de ver si la audiencia desde sus casas se lo pasa tan bien como nos los hemos pasado nosotros haciéndolo.

-La primera fue todo un éxito. ¿Cómo va a ser esta?

-Si en la primera edición todo fue espectacular, esta es todavía mejor.

-Cecil B. De Mille decía que todo gran espectáculo debía comenzar con un terremoto y de ahí subir hacia arriba...

-En «Got Talent España» ha sido así, pero nosotros estamos ya en la fase de tsunami devastador.

-¿Ha cambiado algo su forma de presentar?

-Sigo siendo yo. La misma esencia. Si buscaran otra cosa estoy seguro que no me hubieran vuelto a coger a mí y lo haría otra persona.

-¿En esta ocasión va a demostrar alguno de sus talentos?

-Lo que voy a demostrar es que no tengo muchos talentos. Estoy totalmente convencido de que va a quedar muy claro que adolezco de falta de talento.

-Hombre, usted es actor, presentador, monologuista...

-Bueno, digamos que tengo el talento de disimular, de aparentar... de parecer que hago cosas.

-¿Se presentaría usted como concursante?

-Yo creo que no, por un problema de percepción personal. No tengo ninguna habilidad digna de un programa como este. Como actor es un formato que incluso para los monologuistas es complicado. En esta edición han venido gente muy potente, pero tener dos minutos únicamente para hacer reír a la gente para demostrar tu valía es muy difícil. Yo no sé si reuniría el valor para presentarme.

-Sin reventar y guardar el misterio, ¿hay algo que le ha sorprendido por encima de todo?

-Hay un chico que actúa en el metro que es espectacular y que nos dejó a todos impactados. También talentos singulares —la gente los suele llamar frikis— que son impagables. Eso no tiene precio ni explicación.

-¿Cómo ha sido su relación con Risto?

-Muy bien. Contar con Risto ha sido un gran acierto del programa...

- ¿Se han perdido los impulsos de subirse a la mesa de Jesús Vázquez?

-Se ha perdido eso, pero hemos ganado en otras cosas. Risto es un tío muy listo e inteligente que conoce muy bien el formato. Sabe lo que es hacer televisión y lo que es dar espectáculo.

-¿Se les han colado muchos «frikis» o como usted dice «talentos singulares»?

-Hay algunos que cuando los ves te preguntas: ¿cómo han tenido tan poca cara? De todas formas he de decirle que lo que más me sorprende de ellos no es solo el atrevimiento, sino todo el proceso creativo que han desarrollado hasta llegar a ese tipo de actuación. Son cosas que no se pueden explicar. Soy de la opinión de que tienen un cruce de cables, un empalme mal hecho que les hace ver la realidad de una manera diferente y es eso precisamente lo que a mí me apasiona y me seduce.

-Aunque usted no es miembro del jurado, ¿hay alguna especialidad o modalidad artística que no sea de su agrado?

-A priori no. Independientemente del género depende de cómo lo haga y quién lo haga. Hay magia que me encanta y otra sin embargo la veo horrorosa. No depende del truco; es más bien de cómo lo hagas. En esta edición hay un mago cubano que lo que hace en el programa nos ha dejado a todos con la boca abierta... y es que en «Got Talent España» además de talento, se busca que los artistas transmitan sentimientos.

-¿Ha habido alguno que ha destacado por encima de los demás?

-No uno, sino muchos. Hay mucha gente que cuando la ves sobre el escenario no te explicas cómo no han destacado antes. Hay cientos de actores potenciales que no han podido demostrar su valía. «Got Talent España» es como un casting con la televisión como testigo.

-Tras finalizar de grabar esta edición de «Got Talent España», ¿algún proyecto?

-Hemos grabado las audiciones; pero nos quedan las galas en directo. Además yo sigo de gira con mi espectáculo de monólogos «Estamos mejor que nunca» junto a mi compañero Javi Sancho.