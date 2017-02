Las mejores actuaciones de «Got talent España»

Con el público de «Got talent» en pie, no es de extrañar que alguno de los miembros del jurado acabara pulsando el botón de oro con Solagne en el escenario. La delicada actuación de la concursante dejó sin palabras a Risto Meijde que no se explicaba cómo alguien con su talento no poseía un contrato con ninguna discográfica. Eva Hache, también fascinada por lo que acababa de escuchar, valoró la actuación de forma muy positiva: «lo que has hecho es prácticamente perfecto, tanto en la ejecución bocal como en todo lo demás».

Jorge Javier no se pudo resistir y animado por el público pulsó el botón de oro que entrega a Solagne el pase directo a las semifinales de «Got talent». Antes de abandonar el escenario, la cantante lanzó un mensaje a todos los telespectadores: «Que no os pisen los sueños nunca jamás».