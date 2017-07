Gonzalo y Carlota de «7 vidas» se reencuentran en televisión más de una década después

Si hay una serie de la pasada década que todo telespectador español recuerda, esa es la mítica «7 vidas», cuyo final cumplió hace varios meses, once años (concretamente su último episodio, «Con barbas y a lo loco» fue emitido un 16 de abril de 2006). A lo largo de la friolera cantidad de 204 episodios, muchos fueron los personajes que pasaron por el «Casi-ke-No»; sin embargo, entre los más recordados seguramente estén Sole (una Amparo Baró que se mantendría en plantilla desde su estreno en 1999) así como la pareja formada por Gonzalo (Gonzalo de Castro) y Carlota (Blanca Portillo) cuyas idas y venidas (con bebé de por medio) protagonizaron las tramas durante varias temporadas. Mientras que el personaje de Gonzalo duró hasta el final en 2006, el de Carlota se despidió de los espectadores en 2004 para volver por una ocasión muy especial: el episodio 200, emitido en directo.

En una época repleta de reencuentros entre intérpretes de famosas series del pasado, ha sido el programa de La 1 de Televisión Española, «Ellas» (cada lunes a las 00.25 horas), el que se encargó anoche de mostrar una reunión entre Gonzalo de Castro y Blanca Portillo, siendo ella la presentadora del formato dedicado a homenajear a mujeres anónimas que fueron pioneras en diferentes ámbitos. Tras dar voz a bomberas, guardias civiles y mujeres dedicadas al deporte automovilístico, anoche fue el turno de las mineras en Asturias y más concretamente, la figura de Concepción Rodríguez, pionera en la incorporación laboral de la mujer al interior de la mina. En este nuevo formato, su presentadora es acompañada semanalmente por un rostro mediático, siendo Gonzalo de Castro el último en haberlo hecho.

Durante los primeros minutos del programa, la dupla de intérpretes aprovechó para ponerse al día delante de las cámaras. Si hubo algo que se remarcó fue la unión entre el actor y Asturias tras haber grabado otra serie, «Doctor Mateo» (cuya ficticia San Martín de Sella era la real Lastres) y dos películas: «La torre de Suso» y «Para qué sirve un oso». «Aquí me siento como en mi casa. Suelo venir a Asturias, me pierdo por aquí y busco recuerdos», comentó el actor. Portillo, en broma, le preguntó si aún las personas se refieren a él como «Doctor Mateo» por la calle, a lo que el actor confesó que todavía le piden recetas. «Ellas» también recordó el paso del actor por «7 vidas», su protagonismo junto a Portillo y la anécdota de cómo le llegó el papel: siendo ayudante de dirección, el productor de «7 vidas» le ofrecería un pequeño papel que poco a poco iría adquiriendo protagonismo. Cabe recordar que ambos actores coincidieron (aunque no en pantalla) en el primer episodio de la versión española de «Web Therapy» (#0) protagonizada por Eva Hache.