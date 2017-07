Gloria Camila desenmascara a Leticia Sabater tras su paso por la isla de Â«SupervivientesÂ»

El paso de Leticia Sabater por Supervivientes ha dado más juego con ella fuera de la isla que cuando era concursante. Ayer, la intérprete de «La salchipapa» se desmarcó en plató contando que estaba profundamente enamorada de Kiko. Una declaración que provocó que Gloria Camila (que está prometida con la persona que Sabater dice estar enamorada) estallara de la risa. «Te has inventado historia de amor, que es igual que la que me contaste en la playa. Decías de hacerte la enamorada [de Kiko] y yo la celosa. Te dijimos que eso no entraba en la personalidad de ninguno de los dos y que no era creíble tal y como lo contabas», respondió la joven.

Leticia Sabater, con la cara descompuesta de no saber dónde meterse, dijo que en Honduras lo contó de broma. «Me enamoré al irme...», intentaba explicarse sin nada de convicción.

Sandra Barneda, la presentadora de la gala que se celebró anoche en el plató de Telecinco, no podía creerse lo que se estaba viviendo: «La gente en redes dirá que Leticia Sabater es una farsante».

«Tu puedes ser la madre de Kiko, cómo va a ser eso creíble», acusó Gloria Camila. «Pues te voy a decir una cosa: para no seguir el rollo a gente como yo, te puedo garantizar que durante la semana que estuvimos solos se lo pasó como un enano, se lo pasó fenomenal. Créeme», le respondió Leticia Sabater. «Lo dijimos en plan cachondo».

Barneda, ya harta de las explicaciones de Sabater, gritó: «¡Salchipapa! Que si no te lo digo no te callas», lanzó el dardo la presentadora. «Espero que no tengas sentimientos por mí porque estoy pilladísima. Así que apunta en otra dirección», concluyó Barneda una discusión marcada por el absurdo de la «enamorada Sabater».