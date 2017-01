Gabriel Rufián, contra las cuerdas con Risto Mejide por llevar una chaqueta de Zara

Este domingo, el diputado de ERC Gabriel Rufián se sentó en el Chester de Risto Mejide para hablar las consecuencias de la fama. «La popularidad es una herramienta para llegar a la gente», dijo el joven que, tras sus últimas apariciones en el Congreso de los Diputados se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos de su partido. «No me gusta la fama», afirmó ante el publicista Gabriel Rufián, que se mostró gratamente sorprendido cuando el presentador le mostró la cifra de búsquedas de su nombre en Twitter.

Tras los primeros diez minutos de entrevista llegó, al fin, el momentazo que Cuatro había estado promocionando a bombo y platillo, el «zasca» de Risto a Rufián por críticar a Amancio Ortega y haber acudido al programa vistiendo una americana de Zara. Ante las críticas de Risto, que también le recordó su polémico tuit en el que aseguraba que el empresario de Arteixo «empezó de la nada en un garaje de Tánger, Dacca y Delhi», a Rufián no le quedó más remedio que contestar que «si lo único que puedes recriminar a un político es que lleva unas Nike...».

«Tú puedes comprar en Zara o en otros sitios y al mismo tiempo ser crítico con la política que defiende esa gente», dijo Rufián en referencia a la polémica. «Si esa es tu única defensa...», espetó Mejide al diputado de ERC. La cosa no quedó ahí, sino que el presentador, publicista de profesión, subrayó ante Rufián que «el consumidor es mucho más poderoso que el votante. Si no estás de acuerdo con una marca, no la compres. Eso es lo que se le exige al político», dijo.

«Si alguien es crítico con Amancio Ortega, ¿no pueden comprar en Zara»?, preguntó Rufián entonces a Risto. «Tus actos y tus palabras no son lo mismo y eso, en un político, es pecado mortal», contestó Mejide. A Gabriel Rufián, entonces, no le quedó más remedio que echar balones fuera. «Fíjate qué fácil es hacer populismo», dijo Risto queriendo dar por concluido el tema. «Ojalá hubiera muchos más empresarios como Amancio Ortega», quiso zanjar Mejide la conversación.

Rufián, indignado con esa defensa a ultranza de Mejide al dueño de Inditex, subrayó en el programa que «ojalá se apoyara mucho más a los autónomos que a Amancio Ortega». «Amancio Ortega fue un autónomo, querido», contestó Risto.

Sabedor de que la emisión del programa tendría repercusión, Gabriel Rufián publicó el siguinte mensaje en su cuenta de Twitter: