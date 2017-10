«Fuera de cobertura»: Del corazón de Fukushima a las cárceles peruanas

19/10/2017 a las 01:47 Actualizado 19/10/2017 a las 01:47

«Fuera de cobertura» regresa este jueves (22.00 h.) a Cuatro para llevar al espectador hasta el interior de la central nuclear de Fukushima o cómo puede evolucionar la sociedad tomando como referente la japonesa, entre otras investigaciones. Empezará con «Entre rejas», un reportaje que vuelve a situar a Alejandra Andrade dentro de una cárcel: Sarita Colonia, el presidio más peligroso de Perú. «Esta vez hemos ido un paso más allá. Ya sabemos el hacinamiento o la violencia que hay en las cárceles de Latinoamérica. Ahora, también queremos denunciar que hay presos españoles que están muriendo allí», cuenta Andrade. Para ello, tratará de ayuda a Juana Martínez, la «madre coraje de Luis». «Juana recibió una llamada de la embajada en la que le decían que su hijo había muerto en extrañas circunstancias dentro de la cárcel y que lo habían enterrado en una fosa común; así que esta mujer decidió, por primera vez en su vida, salir de España para esclarecer la muerte de su hijo», añade.

También hablaran de la droga en España mientras se «cuelan» dentro de un cartel de narcotraficantes en Galicia. «Después de muchos años intentándolo, hemos conseguido ver cómo es por dentro esta organización formada por gallegos y colombianos. Ha sido dificilísimo, pero lo hemos conseguido», confiesa. Sin embargo, la experiencia que más ha conmovido a la periodista ha sido descubrir que la ciudad colombiana de Cartagena de Indias es un destino para el turismo sexual con menores. «Sabíamos que Colombia era un lugar donde muchos viajan en busca de sexo, pero cuando descubres que hay niños involucrados…», cuenta sin poder terminar la frase.

Juana, la «madre coraje» de Luis en Sarita Colonia - CUATRO

Alejandra Andrade ha visto como la realidad superaba a la ficción tantas veces que apenas puede numerarlas. Sin embargo, esta profesional no concibe su trabajo fuera del periodismo de investigación. «Esto se lleva en la sangre», dice. Es cierto que esta temporada «Fuera de cobertura» ha probado con otros temas. «Hemos trabajado en un reportaje más tranquilo sobre el presidente de los Estados Unidos. Ahí no hay realmente peligro, pero hemos conseguido destapar cómo es el círculo más cercano de Donald Trump y cómo viven esos blancos millonarios que están dominando el mundo», cuenta. Este será el único de los ocho reportajes que deje ver a sus hijos, uno de sus principales apoyos. «Lo llevan bien y les hace ilusión verme, aunque solo sea en las ‘promos’. De hecho, ahora el pequeño no me llama mamá, me dice Alejandra Andrade porque lo ha visto en la televisión», dice.