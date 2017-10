Frank Cuesta llama a Puigdemont «señor con una fregona en la cabeza» y dice: «Viva España»

17/10/2017 a las 10:28 Actualizado 17/10/2017 a las 10:30

Frank Cuesta no solo vuelve a la actualidad con la nueva temporada de «Wild Frank» en DMAX, también con sus incendiarias publicaciones de redes sociales en los que no deja títere con cabeza.

En esta ocasión, el polémico aventurero ha criticado que los medios de comunicación hagan más caso al vaivén de la independencia de Cataluña que a los fuegos que asolan Portugal, Galicia y Asturias.

Sin pelos en la lengua, Frank Cuesta se refirió de forma peyorativa a Carles Puigdemont: «Me parece una vergüenza que se ponga todo el hincapié en si un tío con una puta fregona en la cabeza dice 'sí' o ' no' cuando hay gente muriendo y se están destrozando los bosques del norte de España».

Las críticas no han tardado en llegar para este agitador público, que le reprochaban que hiciese hincapié en el físico del Presidente de la Generalitat. Pero inmune a las mismas, Cuesta concluyó la publicación en sus redes sociales con esta frase: «No es un defecto físico, es un tema de imagen. Es como cuando decís que yo soy el tío de la gorra... es una apariencia, dice el presentador de Wild Frank. "Ah, se me olvidaba... así me dais más hostias!: Qué viva España"».