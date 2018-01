La soberbia de una comensal de Â«First DatesÂ»: Â«Normal que se corte con un pibÃ³n como yoÂ»

22/01/2018 a las 22:56 Actualizado 22/01/2018 a las 22:56

«First Dates» se estrena en pantalla una semana más para desempeñar la hercúlea e infinita tarea que Mediaset la he encomendado: la de encontrar pareja a los solteros más excentricos y desesperados de España. A la cabeza de la aventura no podía estar que el curtidísimo presentador Carlos Sobera, ahora reconvertido en celestino televisivo y mediador amoroso.

Son ya 540 programas los que lleva el date show emitiéndose en Cuatro, y las reservas de solitarios parecen no terminarse nunca, siendo así que el programa no tienen visos de ir a terminarse pronto. Esta semana los encargados de romper el hielo fueron Sergy y Tony, dos comensales barceloneses con la treintena recién estrenada que a primera vista no parecían tener mucho en común. Mientras que Ricky era una persona de aspecto más formal y en busca de una pareja estable con la que casarse y tener hijos, a Tony se le veía más juvenil y alocado, con menos perspectivas de buscar pareja estable.

El comensal de la segunda pareja de la noche se encontró una sorpresa al llegar, y es que su hermana se había plantado en plató para asesorar a Antonio, un sevillano de 24 años. Antes que el joven conociese a su pareja, María Teresa, su hermana Sete se sentó a la mesa con ella para transmitirle su primera impresión. Sete le dio su visto bueno a Antonio, que se sentó a cenar con Teresa impecablemente vestido con su corbata.

Su primera impresión no fue la misma que la de su hermana, pues María Teresa vino a llamarle inmaduro porque vivía con sus padres. Sin embargo, prontó cambiaron las tornas y la cena transcurrió agradable y los comensales se cayeron bien y acabaron decantándose por darse una segunda oportunidad. La hermana le desaconsejó a Antonio que volviese a verse con la ceutí, pero el joven desoyó sus advertencias y quiso darle el «sí, quiero».

Ya casi al final del programa apareció Tina, la comensal más peculiar de las que pasaron por el restaurante el lunes en un programa de perfil bajo. La joven alicantina, de solamente veinte años, que trabaja como camarera en discotecas y «azafata de eventos, que es como una modelo pero de segunda, barata». Su sueño lo tenía muy claro,«ser modelo de Victoria Secret», y también lo que buscaba en un chico, «que sea más alto que yo y tenga dinero». Además, la joven parecía no tener abuela: «Soy atractiva, y además no me considero tonta».

El comensal que se sentó a comer con ella, Jaime, no parecía pegar mucho con la chica: un tipo clásico y estudiante de máster y, por tanto, sin los ingresos que pudiesen satisfacer los apetitos dinerarios de Tina. La chica no pareció muy interesada en él, y fue bastante irrespetuosa y faltona con su pareja. Mientras él hablaba, la chica se ponía a mirarse en el móvil sin siquiera disimular que no le prestaba atención. También dijo en el confesionario que varias veces había hecho comentarios solamente para incomodarle a él: «Se le ve que no tiene experiencia, y encima le llega un pibón como yo, pues más cortado se queda...».

Lo cierto es que a Jaime se le veía nervioso, pero en ningún momento fue cortado ni dejó de ser agradable con la chica, que se lo pagó con insinuaciones hirientes. «¿Así que eres el niño de mamá, no? ¿Te lava la ropa y te hace la comida?», preguntó cortante cuando Jaime le contó que vivía con sus padres. Como era de esperar, la cita no prosperó por parte de ninguno de los dos. Él dijo de Tina que le había atraído «como persona, que es más importante que el físico», a lo que ella no supo más que contestar: «¿me estás diciendo que soy fea?». En otro lugar tendrán que buscar el amor los jóvenes.