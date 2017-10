Un Â«romÃ¡ntico y Ã±oÃ±oÂ» va a buscar su primera relaciÃ³n a First Dates

24/10/2017 a las 22:09 Actualizado 24/10/2017 a las 22:09

First Dates volvió a sorprender a los telespectadores con las primeras citas de los solteros más excéntricos de España. Las situaciones que se dan entre ellos durante las cenas son entretenimiento asegurado durante una hora.

José Miguel, un madrileño de 26 años, empezó sorprendiendo ya antes de aparecer en pantalla. Su pareja, Carolina, «cuerdamente loca» se definió, se encontró con que tenía un mensaje de voz de José. En este, José arrancaba a cantar una canción pegajosa y cursi dedicada a su desconocida acompañante.

En su vídeo de presentación no tenía reparos en describirse como «romántico y ñoño. Me gustan mucho las películas de amor, soy fan de Titanic». Su pareja no podía ser más opuesta a él: alocada, pasota...

Al poco de empezar la conversación, Carolina le preguntó a José por su experiencia con las mujeres: «Ninguna». Carolina no pudo aguantar la risa, aunque pronto intetó recuperar la compostura.

José, visiblemente incómodo, se excusó en su timidez y su torpeza para ligar. «Yo he tenido muy mal ojo con los mujeres», dijo, a lo que Carolina contestó, cruel, «no has tenido ningún ojo, ni bueno ni malo».

«¿Y cómo es que no has ligado nunca? Si tú feo no eres», le dijo a un José ruborizado, que no supo qué responder. Finalmente, pese a la buena sintonía que se respiró entre ambos, Carolina rechazó al romántico José. A pesar de ello, José Miguel celebró y se congratuló por Twitter de lo«subrrealista» de la cita.