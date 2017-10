First Dates El pijo de First Dates: «Mis amigos me llaman el marqués» Un concursante onubense de First Dates quiso dejar claros desde el principio su condición de pijo

Alejandro, de 32 años, es un pijo orgulloso de serlo - CUATRO ABC PLAY 16/10/2017 a las 22:05 Actualizado 16/10/2017 a las 22:06

First dates El programa de Cuatro para ayudar a encontrar el amor a los personajes más extravagantes, First Dates, ha vuelto una semana más a las parejas más inesperadas. Alejandro, de 32 años y nacido en Huelva, fue uno de los amantes más excéntrico de la noche. En su primera presentación quiso hablar de que es «pijo, muy pijo. Mis amigos son muy cabrones y me llaman el marqués». El onubense reunía todas las condiciones de señorito andaluz: rejoneador, amante del flamenco y de los caballos...También al comienzo de la cita tuvo que sacar el tema con su pareja y hablar de su gusto por el vestir elegante. «A mi me gusta ir siempre con una camisita, vaya donde vaya».