«First Dates» llegará a EE.UU. presentado por Drew Barrymore

Parece que Drew Barrymore está de moda. La niña de «E.T.», de actualidad en Netflix tras el reciente estreno de «Santa Clarita Diet», será la presentadora de la versión americana de «First Dates», el exitoso programa de citas que emite en España Cuatro.

Tal y como asegura el medio especializado «The Wrap», el dating show se emitirá en la NBC a partir del 7 de abril y estará producido, entre otros, por Ellen Degeneres. La misma publicación apunta, además, que NBC habría encargado tan solo ocho programas a la productora para testar su funcionamiento en la audiencia.

En España, «First Dates» se convirtió desde su estreno en un programa de inesperado éxito. Presentado por Carlos Sobera, las citas rápidas de Cuatro cuentan con varios factores que han logrado calar entre la audiencia de su franja horaria, como la variedad de su casting o la sencillez de un formato en el que no hacen falta grandes aspavientos para ganar audiencia.

Cada noche, parejas de todo tipo y edad se dan cita el restaurante más famoso de la televisión y en el que nos dejan, sin ningún reparo, todo tipo de perlas: «Prefiero que muera una persona antes que un perro» fue una de las más comentadas de los últimos días. No ha sido la primera frase polémica. Yoyi, una madrileña bailarina de 55 años, atacó hace tiempo de forma más directa a su pretendiente, Quique: «Para que él me gustara, tendría que volver a nacer». Pese a que la cita pareció de lo más agradable (y con bastante coqueteo), Yoyi tenía muy claro que poco iba a hacer con su pretendiente y no dudó en dejárselo claro.