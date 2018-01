Un japonÃ©s se pone a hablar solo en medio de su cita: Â«Ya no tengo nada que hacerÂ»

08/01/2018 a las 22:35 Actualizado 08/01/2018 a las 22:35

«First Dates» afronta su segunda semana intentando que los comensales que acuden al plató cumplan uno de sus objetivos para 2018: encontrar por fin pareja. Carlos Sobera siempre insiste al comienzo del programa: «este no es un restaurante cualquiera», y no le falta razón.

Lara, una «técnica de uñas», como se presentó es una valenciana de 25 años con pelo morado y preferencias muy claras: «Busco a un asiático, me gustan porque son muy atentos y te sacan de casa, te llevan a sitios...Ya he tenido dos novios asiáticos y me gustan mucho». El equipo de Sobera quiso complacer a su invitada, pero guardando la sorpresa hasta el último momento.

Masahsi, un japonés de 27 años que apenas lleva 10 meses en España estudiando enología y probando vinos, gordito y con gafas, entró de espaldas a su pareja, que tampoc podía verle, y el presentador le pidió que se presentase. Al instante Lata se dio cuenta de que era asiático, sonrió y le cogió la mano: «Estaba temblando mucho: le temblaban las manos, la espalda...Debía de estar muy nervioso», comentó ante la cámara.

En cuanto se sentaron a la mesa empezó a notarse que el japonés no tenía mucha experiencia tratando con mujeres y no sabía deesenvolverse en una conversación. Ella intentó sacar temas y preguntarle cosas, pero Masahsi no terminaba de soltarse y sentirse cómodo, hasta que el llegó a partir del cuál la cita fue cayendo en picado.

«¿Y cuántas parejas has tenido?», se interesó Lara. Mashasi balbuceó, apartó la vista, bebió vino y contestó avergonzado: «Nunca he tenido pareja...No sé por qué...Es que no he encontrado la mujer adecuada, es solo eso», contestó visiblemente alterado, «¿tú has tenido?». «Yo he tenido cuatro», respondió la valenciana. La cara del asiático se veía bañada en chorretones de sudor, y tuvo que quitarse las gafas y sacar un pañuelo para secarse. «Aquí hace mucho calor, y además estoy nervioso y sudo mucho cuando me inquieto».

Masahsi se sentía ya desbordado, y tiró a la desesperada del que tal vez sea el peor tema de conversación para una primera cita: «¿Qué te parece lo que está sucediendo en Cataluña?». Lara torció la cara y fue muy cruda en su respuesta: «Me parece el tema más aburrido que existe». A partir de ahí, el japonés ya no supo por dónde salir y se limitó a mirar a su plato y hacer que lo quedase de cita fuese lo menos dolorosa posible.

Pronto Lara se disculpó para irse al baño y Mashasi comenzó un soliloquio de lamentación: «¿Qué va a ser de mí ahora? A ella le gustan los asiáticos, pero no los japoneses, sino los coreanos...Además jamás pensé que podría existir alguien a quien no le gustase el vino. Bueno, ya está todo perdido, qué le voy a hacer...».

Efectivament, todo estaba perdido, pero aún le daría tiempo a Mashasi a protagonizar otro gran momento. Tras levantarse de la mesa, junto a la barra, el asiático se acercó a Carlos Sobera y le preguntó: «¿Tú eres Karlos Arguiñano, no?». El presentador, divertido, quiso seguirle la broma y le respondió que «ahora te paso a cocina y preparo un arroz con almejas», ante lo que el japonés se mostró entusiasmado. Pero al final, decepción doble para el nipón: ni tendrá una segunda cita ni Arguiñano le enseñó a cocinar arroz con almejas.