El gurú espiritual de First Dates que llamó «putón» a su pareja tras «leer sus chakras»

Actualizado 02/04/2018 a las 22:21

First Dates estrena semana y estrena centena: 601 noches son las que lleva ya Carlos Sobera al frente del restaurante más romántico de la televisión. Varios años lleva ya el programa de Cuatro sentando a cenar a diez o doce solteros diarios, ¿existen en España personas suficientes para sostener este ritmo otros seiscientos programas? Tal vez sea algo que deba preocupar a las autoridades sanitarias.

La noche empezó con el místico Oriol, un barcelonés de 41 años que llevaba una carta de peticiones muy clara. «Quiero una persona de izquierdas y que sea muy sexual», dijo Oriol sin aclarar si acaso los zurdos son flojos en la cama. «Me gusta trabajar en el espíritu a través del yoga, de la meditación...Soy una persona con inquietudes a quien le gustaría saber por qué está en este planeta», le dijo Oriol a Sobera.

El equipo del programa anduvo espabilado y sentó a cenar con Orial a Jesús, un castellonense de 31 años también con inclinaciones místicas, «soy místico, esotérico...Me gusta la vida espiritual, la meditación, el yoga, el chamanismo...». Como era de esperar, la conversación fue de altos vuelos, y cada cual contó en ella sus experiencias espirituales, sus prácticas mágicas y su opinión sobre diversos métodos esotéricos.

Y la cosa no pasaba de ser una charla de frikis hasta que Jesús, tal vez tratando de impresionar a su pareja, aseguró estar acostumbrado a «hacer lecturas energéticas, puedo meterme en la mente de los demás, saber qué problemas tienen por qué los tienen...Y puedo ver el aura de las personas, sé de qué color es, pero a la gente no le gusta que se lo diga». «La gente es muy rara», concedió Oriol.

A partir de ahí la cita fue cayendo en picado, pues a Orial no parecía hacerle mucha gracia lo que había dicho Jesús. Ya al final de la cena, cuando habían pasado al reservado del restaurante, el castellonense quiso hacer una demostración de su sabiduría. «Quiero que los dos nos unifiquemos, voy a visualizar tu aura y veré cómo tienes los chakras». Con solamente tocarle las manos a Oriol le hizo un chequeo completo de su cabeza, su corazón y se «chakra sexual, que lo veo un poco abierto». «Todos hemos tenido una época de ser putones, pero creo qu él sigue en eso», comentó Jesús sobre pareja. Finalmente, a Oriol no acabó de convencerle el diagnóstico de Jesús y prefirió no tener una segunda cita con él.