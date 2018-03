First Dates también es para la tercera edad: La entrañable cita de Pili y Samuel

Actualizado 20/03/2018 a las 22:38

A Carlos Sobera y los suyos se les acumula el trabajo. Decenas de solteros llaman a diario a las puertas de «First Dates» con la esperanza de que en «el restaurante del amor» también ellos tendrán suerte. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Y no hace falta que insista mucho. Cada día compadece ante las cámaras el personal más atrabiliario y peculiar que podamos imaginarnos.

Empezó llegando al restaurante Nor, una conquense de 20 años que se definió como «una musulmana del siglo XXI: salgo de fiesta, hablo con chicos y esas cosas...Pero, por ejemplo, no como cerdo, ni bebo alcohol...». Junto a ella llegó a sentarse Osah, un nigeriano de 24 años que vive en Elche y compagina sus estudios con su labor como vocalista en un grupo de afro-jazz. Aparte de su faceta profesional, para Osah también son de gran importancia los asuntos celestiales, y dejó muy claro que él es «evangelista, creo en Dios y voy a la Iglesia». En un principio ninguno de los dos tuvo ningún problema con la relación del otro, y dijeron que la tolerancia era necesaria para tener una relación. Necesaria sí, pero no suficiente, y las cosas no funcionaron y acabaron yéndose cada cual por su lado.

Para presentaciones peculiares la de Almudena, una profesora de zumba madrileña de 36 años que tenía muy clara su adscripción cultural: «yo soy una chica pin-up que sigue la moda pin-up...pero le añado una personalidad rapper, es decir, me pongo una gorra o unas Adidas para complementar». Lo que su pareja tenía de peculiar era el nombre, nada menos que Jesús de Nazaret, un nombre que merece explicación: «Cuando yo era muy niño estuve muy malito, y mi abuela le prometió al Cristo de los gitanos que si salía de esa me ponía su nombre». Pese a que la cita fue animada y los dos se divirtieron y se cayeron bien, Almudena aseguró «no haber sentido el flow» y dijo no querer tener una segunda cita con Jesús.

Hubo también un espacio para la tercera edad, que también se merece encontrar el amor en televisión. Pili, una murciana de 73 años que todavía se considera «una niña» fue a First Dates con el objeto de dejar atrás su soledad. Lo mismo buscaba Samuel, granadino de 76 años, tras casi quince viudo. La cita fue una de las más entrañables de la noche, pues los dos fueron claros desde el principio y abrieron su corazón ante su pareja.

A lo largo de la cena, hablaron de su pasado y de lo duro que era la vida en soledad para los dos. El motivo que les había traído a ambos al programa era el mismo, y aparte de eso, se gustaron desde que se vieron. «Tienes el pelo de un blanco plateado, sedoso, que me encanta», le dijo Pili nada más verle. La cita no pudo ir mejor, la conversación fue agradable y distendida y sus aficiones resultaron ser muy parecidas. «Yo soy muy casera», le confesó ella. «Entonces somos iguales», terció Samuel.

Al final, los mayores de First Dates quisieron darse una segunda oportunidad pese al esfuerzo que suponen las distancias para ambos. «Yo me comprometo a ir a visitarte a Andalucía», le dijo Pili, y de inmediato Samuel se ofreció a alojarla en su casa. Tras un dulce y cariñoso beso en las mejillas, Pili y Samuel se despidieron con la perspectiva de enamorarse de nuevo al pasar los 70.