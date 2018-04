Un comensal llega a First Dates con su amigo invisible: «Aunque no lo parezca, me hace compañía»

Actualizado 05/04/2018 a las 22:51

First Dates volvió a las pantallas de Cuatro este jueves para intentar emparejar a los solteros más desesperados de nuestro país. Con Carlos Sobera al frente, el restaurante del amor ofrece diariamente nuevas oportunidades a los desheredados amorosos que buscan redimirse en directo de sus males del corazón. La nómina de solitarios disponibles parece no terminarse nunca y First Dates ha superado ya con creces los seiscientos programas y el formato no presenta aún signos de fatiga.

Buena parte del éxito del programa reside en la cantidad de personajes que van a cenar al restaurante de Carlos Sobera. Al poco de empezar la gala de este jueves se plantó allí Alex, un gaditano de 42 años que, para sorpresa de los camareros, no llegó solo a plató. «Este es Fermín, mi protegido y protector, mi consejero y cómplice», presentó Alex a un pequeño peluche de un toro negro. La camarera puso una cara extraña, como si dudara en llamar a psiquiatría o presentarle a su pareja, «yo no vivo solo, vivo con Fermín que, aunque no lo parezca, me hace compañía» añadió Alex.

Pero el gaditano no había ido a First Dates a cenar con su peluche, y con Alex se sentó a cenar Mabel, una sevillana de 36 años a la que le parecía totalmente normal la relación de Alex con su peluche. La cita fue bastante floja, con poca fluidez en la conversación y no demasiadas inquietudes en común. Y es que Alex era una persona peculiar por muchas cosas, entre otras por su frontal oposición al deporte, que chocaba con el espíritu deportista de Mabel. Los últimos minutos de la cena se hicieron eternos para los dos, que ya no sabían de qué hablar aparte de la comida. El deselance fue el esperado: cada cual se marchó a su casa tan solo como había llegado.

De cuando en cuando, desde First Dates programan citas temáticas de tapadillo para satisfacer a los diferentes sectores del público. Unas veces son frikis, heavies, raperos...este jueves fue el turno de los amantes del flamenco. Javier, guitarrista de flamenco, e Isa, argentina estudiando flamenco en España, que acabaron yéndose juntos de plató rumbo a su segunda cita en algún tablao cercano.

Entre los arrogantes y soberbios que suelen pasar por First Dates, este jueves se llevó la palma Miguel un murciano de 20 años que se tenía a sí mismo en muy alta estima. «Soy muy atrevido, seguro de mí mismo, tengo mucha garra y mucha fuerza y le doy mucho valor a la belleza», empezó su presentación, «yo me gusto muchísimo, me daría a mí mismo un 10 porque este físico que tengo me lo he ganado yo». Su pareja fue Natalia, una catalana de 20 años que sucumbió a sus encantos y accedió a tener una segunda cita con Miguel.