El brusco rechazo de una comensal a su pareja nada más conocerlo

Actualizado 04/04/2018 a las 22:48

First Dates, con Carlos Sobera al frente, sigue empeñándose en su tarea de erradicar la soltería en España. Tarea difícil la suya, pero no es esa razón paa claudicar. Por el plató de Cuatro han pasado los personajes más excéntricosque uno pueda imaginarse, y no pocos de ellos se han ido del programa acompañados. Ninguna misión es imposible.

Empezó la noche con Adrián, un médico gallego de 34 años que confiaba en que las energías de la tierra le llevarían a encontrar el amor que hasta ahora se la había escabullido. Junto al doctor se sentó a cenar Paula, una gallega de 29 años que tenía muy claro que no buscaba pareja para entrar en un círculo «de discusiones y malos rollos» sino para buscar la felicidad. Adrián y Paula tuvieron una conversación animada e interesante, con inquietudes en común y muchas cosas de las que hablar. Él contó toda su experiencia como estudiante de medicina, su interés por las teorías médicas orientales y su época como ermitaño retirado en el campo. La chispa del amor saltó entre los dos, aunque es cierto que no con demasiada intensidad, pero sí con la suficiente para darse la oprotunidad de tener una segunda cita.

Fue también atípica la segunda pareja de la noche. Fran, un argentino de 44 años, entregado a una vida bohemia y, según sus palabras, «incapaz de llevar una vida con trabajo fijo, pareja estable...No es lo mío». Con un vestuario impecable, pajarita incluida, el argentino cautivó a Mónica, una diseñadora madrileña, a primera vista. No obstante, la conversación fue acabando con esa primera imagen. Aunque la cita fue agradable y los dos se rieron y lo pasaron bien, Mónica dijo que «Fran tiene muchas cosas que me gustan, pero me falta alguna más para que pueda ser mi pareja». Al argentino sí que le hubiese gustado volver a verse con Mónica, pero tuvo que marcharse con las manos tan vacías como las había traído.

Momentos incómodos y desagradables tampoco faltaron. La pareja más veterana de la noche estuvo formado por Toñi y Cipri, ambos catalanes de 59 años en busca de poner fin a una larga temporada de soledad. Toñi advirtió desde el comienzo que ella «es muy buena, pero cuando cruzo a alguien...lo cruzo y punto». Al pobre Cipri, un hombre bonachón y simpático, apenas le dio unos segundos antes de cruzarlo definitivamente.

Ya nada más verlo todo fue sacarle defectos, buscar excusas, inconvenientes...Toñi debió de pensarse que iba a First Dates para cenar con Brad Pitt, y así no es extraño que le supiese a poco un pintor de Tarragona. «No me ha gustado la verdad, no me gustado nada», confesó Toñi ante las cámaras a los pocos segundos de conocer a Cipri. A cualquier cosa que este decía, ella respondía con reproches, evasivas...

«No me gustas porque te pareces a mi exmarido», dijo Toñi sin cortarse, «además, eres un simplón». Esto último fue lo que terminó por hartar a Cipri, y ahí ya empezó a notarse la tensión entre los dos hasta el punto de que Sobera temió que la cosa acabase aún peor. Finalmente no hubo que lamentar una pelea abierta y cada cual se marcho a su casa por su lado.