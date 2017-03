Fernando Cayo: «Salvo por 'Cuéntame', llevábamos tiempo sin una serie familiar»

Las risas, el buen humor y la comedia regresan esta noche a la programación de La 1 con «iFamily», a las 22.40. Antonio Resines, Fernando Cayo, Antonio Garrido, Raúl Fernández y Bárbara Goenaga encabezan el reparto de esta serie producida por RTVE en colaboración con Programas y TV (Juan Alexander) y dirigida por Rafa Montesinos, con guión de José Luis Acosta.

El vallisoletano Fernando Cayo (1968) es el encargado de meterse en las hechuras de Girón, «mano derecha y abogado de Luis» (Antonio Garrido). «Soy una especie de fiel escudero, bastante mala persona y muy borde con el sexo femenino». Así es como Fernando Cayo define a su personaje. la definición es un tanto dramática, pero estamos en una comedia que según destaca el actor «no es nada ñoña». «De no ser así, yo no estaría en ella. Sí es, en cambio, divertida y muy familiar. Está muy bien hecha», añade.

Con «iFamily», Cayo regresa a la comedia después de sus papeles en las series «Mar de plástico», «El caso», «El Ministerio del Tiempo» (en una versión bastante cómica de Napoleón), «La señora» y «La República». Como actor, le gustan todos los registros, pero es en la comedia donde mejor se lo pasa. No en vano cursó estudios en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, con Carlos Vides, y en el Conservatorio de su ciudad, y amplió su aprendizaje en la Scuola Internazionale dell’attore comico Antonio Fava, en Italia.

Sobre la serie que nos ocupa, Fernando Cayo comenta: «Salvo por “Cuéntame”, hacía mucho tiempo que no había una serie familiar y esta además es una comedia. Me apetecía mucho hacerla. Como padre, veo que sus tramas son muy reales y cercanas».

Ocho capítulos

Por el momento, solo se han grabado ocho entregas, pero trabajar en «iFamily» ha sido «una delicia», asegura, al poder trabajar «con unos compañeros maravillosos». «Nos lo hemos pasado tan bien, que creo que ese buen ambiente va a traspasar la pantalla. Además, están los niños. Ha sido una auténtica maravilla esa mezcla de actores veteranos con otros jóvenes», explica. «Cuando trabajas en una comedia, el primero que se tiene que divertir es uno mismo y con esta ha sucedido». ¿Tratará también la serie asuntos reales? «Desde luego que sí. Y sin complejos. Hablará de cosas como el acoso escolar, las nuevas tecnologías, las relaciones con los hijos...», relata.

Al margen de la televisión, Fernando Cayo no deja de lado a su querido teatro, ya que anda de gira por España con «Páncreas», obra de la que es coproductor con Concha Busto y el Centro Dramático Nacional, mientras prepara también «Inconsolable», una función de Javier Gomá en el María Guerrero. Ser productor teatral parece una osadía: «Tal y como están las cosas, lo haces por vocación, no por negocio», responde.

El cine tampoco está fuera de su alcance, ni siquiera el internacional. Cayo trabajó en «El consejero» a las órdenes de Ridley Scott. En unos días, por otro lado, viajará a Inglaterra para participar en «McMafia», una serie sobre mafias internacionales que prepara la BBC con James Norton como protagonista. Con iFamily, las audiencias no le atormentan: «No es fácil encontrar un buen formato, pero este lo es. Detrás hay un gran equipo. El mundo de la televisión es complicado. Cuando actúo no me fijo en eso, me quedo con la satisfacción del trabajo bien hecho y con darlo todo de mí profundizando en los personajes».