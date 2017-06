Fallece el periodista deportivo Mariano Sancha

El periodista deportivo Mariano Sancha ha fallecido, según han confirmando muchos de sus compañeros del grupo Atresmedia. Tras mucho tiempo de lucha, Sancha ha muerto a causa de una enfermedad degenerativa.

El periodista ingresó en Antena3 en el año 1998 en la redacción de informativos, desde donde se convirtió en uno de los rostros habituales de la información deportiva. Cubrió los Juegos Olímpicos de Sydney y Pekín y los Mundiales de fútbol de Alemania y Corea, entre otros acontecimientos importantes. Sancha también formaba parte del equipo de «Champions Total».

Amigos, compañeros de profesión y seguidores están dando su último adiós a Sancha a través de las redes sociales con mensajes como estos:

Se me hiela el corazón, el alma, la mente... Te has ido como un valiente amigo. Me quedo con tu ejemplo. Nunca te olvidaremos! #DEPMarianopic.twitter.com/goqHyP3p3h