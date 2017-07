Para muchos, como evidenciaron los llenos en el centro de Madrid, el Orgullo Gay fue un éxito. Sin embargo, las críticas por la celebración del World Pride que acogió la capital todavía aletean con fuerza, sobre todo en Facebook.

En su cuenta de Facebook, el paparazzi Miguel Temprano, conocido por pasearse por los platós de programas de corazón, ha cargado contra Manuela Carmena y la fiesta: «Vuelta a Irún dejando un barrio de Justicia (Chueca) oliendo a pis y lleno de mierda. Carmena, se nota que no sabe ni está preparada para dejar a Madrid en el lugar que que le corresponde como Capital Europea y Capital Mundial por su oferta multicultural...», comenzaba en su publicación de Facebook.

Una entrada en Facebook en la que el fotógrafo reconvertido a tertuliano no se callaba nada. «Seguro que en tu casa no huele pis y caca... o pisas los condones usados. Y tampoco se han metido a follar en tu escalera, portal y ascensor...», escribió Temprano, enfadado sobre todo con la suciedad que provocó la ingente cantidad de personas que acudieron al Orgullo Gay.

«Ya se han emborrachado, drogado y follado en media ciudad, meado en estatuas que representan a Héroes del 2 de Mayo, insultado a los católicos vestidos de monjas, curas, vírgenes y Cristos...», continuaba en Facebook.

«Yo como cristiano, católico, madrileño y español me cago en la puta madre de todos aquellos que no han respetado mi libertad de credo (...) Cuando vengan a por vosotros los musulmanes radicales, a mí no me pidáis ayuda... pedírsela a colectivo LGTB que seguro estarán viviendo ya fuera de España a salvo de la barbarie. No se me está yendo la pinza simplemente estoy ofendido y cabreado...», concluía en su publicación de Facebook Miguel Temprano.