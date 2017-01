«Llamar evolución y avance a seguir reproduciendo en televisión el papel de mujer objeto es muy triste». Son las palabras de la escritora Lucía Etxebarría sobre la que parece se ha convertido en una de las primeras noticias del año: el vestido de Cristina Pedroche.

Para recibir a 2017, la popular colaboradora de televisión optó un año más por las transparencias y se enfundó un modelo arriesgado y que, como no podía ser de otra forma, no quedó libre de críticas. Lucía Etxebarría no ha dudado en comentar la polémica anual en la que ya se ha convertido el vestido de Pedroche en un texto escrito en su página de Facebook y en el que la autora de «Beatriz y los cuerpos celestes» argumenta que «una mujer tiene derecho a vestir como le dé la gana», aunque considera que «intentar convencernos de que el vestido de Pedroche la empodera es tomarnos por idiotas. Decir que es un simple vestido y que no representa nada es tomarnos por memas. No nos molesta cómo viste. Nos molesta saber que si hubiera salido en esmoquin, no trabajaría», dice Etxebarría.