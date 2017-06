El extremismo de los nuevos realities de supervivencia: un concursante, mordido por un pez venenoso

No es un concurso, no hay ni premio ni ganador, es La Isla. Un duro reto de supervivencia real para 12 aventureros. Y tan reales son las situaciones que tienen que vivir para sobrevivir que, tras ya dos abandonos, en su última entrega el médico Juan fue atacado por un pez venenoso y tuvo que ser evacuado en helicóptero a un hospital por riesgo de muerte.

Éste ha sido el suceso más grave del programa hasta ahora. Y es que nada más despertarse, varios concursantes se acercaron a la red de pesca para ver si habían logrado cazar algún pez. Juan, cuando se estaba metiendo en el agua, fue atacado por un pez piedra, uno de los más venenosos del mundo. El concursante no dejó de sentir un dolor insoportable desde el primer instante, lo que hizo que sus compañeros contactaran inmediatamente con la dirección del programa. «¡Cortadme el pie!», llegó a gritar el concursante.

El médico Juan es atacado por un pez piedra, uno de los más venenosos del mundo - LaSexta

Los servicios médicos desnocían qué tipo de animal había podido hacer algo así. Y, aunque tardaron poco tiempo en llegar, el estado del concursante había empeorado considerablemente. Al dolor inicial se sumaba un entumecimiento en toda la pierna derecha, justo en la que había sufrido el «pinchazo» del pez piedra, que acabó con una parálisis en toda la parte derecha del cuerpo.

Juan trató de describir sus síntomas: «Ha sido como un aguijón que casi me atraviesa. Puedo respirar, pero el lado derecho de la boca lo noto dormido, y el brazo y el hombro también», explicó casi al borde del desmayo. «En el diafragma también noto como un hormigueo», añadió. A pesar de su negativa, Juan fue finalmente evacuado en helicóptero. «Si no es evacuado de inmediato, su vida corre peligro», destacó el presentador Pedro García Aguado.

Ese fue el punto final del programa en el que, tal y como se avanza para la próxima semana, una barca llegará a «La Isla» dejando al aire si es Juan el que regresa o es un sustituto. Eso sí, el propio concursante aclaró en las redes que todo quedó en un susto y que se encuentra en perfectas condiciones.

Siento el mal rato que os he hecho pasar esta noche. Hay cicatrices que me acompañarán siempre #laisla4pic.twitter.com/i7jXpUBm87 — Juan Toral Sánchez (@juatorsan) 7 de junio de 2017

Primeros abandonos

El programa ya se cobró durante su segunda emisión la primera víctima. Cinco días después de arrancar la convivencia, Miguel, empresario de 40 años, pidió ser rescatado tras verse sobrepasado por las duras condiciones. «El calor aquí es demasiado intenso y eso me ha pasado factura. Ha habido algo más, una bacteria o algo que ha afectado a mi cuerpo y no me queda más remedio que abandonar. No me quedan fuerzas». Así se despidió de sus compañeros y de «La Isla».

La segunda baja llegó con el abandono de Chus, que no pudo continuar el programa por motivos de salud. En el octavo día de supervivencia, el concursante sufrió un grave desvanecimiento. «Me cuesta respirar, me aprieta un poco el pecho», se quejó ante sus compañeros. Chus dejó la isla tras la visita del paramédico que le dijo que no estaba en condiciones de continuar.