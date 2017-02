Alonso Caparrós, nuevo expulsado de «Gran Hermano VIP»

Tras pedir a gritos que quería marcharse del concurso, finalmente fue expulsado de «Gran Hermano VIP». Alonso Caparrós fue el candadito más votado entre los cuatro nominados y tuvo que abandonar el reality de Telecinco. El presentador se convierte en el tercer expulsado del programa, Toño Sanchís y Tutto Durán lo hicieron antes que él.

Alonso Caparrós llegó a «GH VIP» dispuesto a recuperar su fama y conseguir una nueva vida en televisión tal y como hizo Carlos Lozano, al que Telecinco situó al frente de la nuevaa edición de «Granjero busca esposa». Su paso por el programa fue irregular, sumando numerosos enfrentamientos con algunos compañeros en la casa. Entre ellos, Irma Soriano.

El presentador intentó hacer equipo con Irma para enfrentarse a la generación más joven de la casa, aunque no encontró un entendimiento con ella, llegando incluso a criticar la actitud de su compañera de profesión en el blog.

Casualidades de la vida, Alonso e Irma se quedaron cara a cara en un duelo final durante la expulsión de este jueves. Tras conocer el veredicto del público, Soriano dijo al expulsado: «No has hecho el concurso que querías». A lo que Alonso solo respondió con una sonrisa y una breve explicación «Está bien, he estado agusto». Los dos concursantes cierran su etapa de conviviencia en Telecinco como buenos amigos, superando los problemas que les separaron días atrás.

Nuevas nominaciones

Esta semana, la mitad de los VIPs podrán ejercer su derecho a voto. La prueba semanal ha separado la casa en dos bandos: rojos y negros. Solo el equipo que supere la prueba impuesta por Kiko Matamoros podrá repartir puntos.

De esta forma, «GH VIP» le de un vuelco al concurso que había entrado en una mecánica en la que los mismos nombres recibían todos los puntos semana tras semana.