Los presentadores Jordi González y Nuria Marín de «Mad in Spain», esa especie de «Moros y cristianos» moderno, han vuelto a sufrir un altercado en plató. Si el domingo pasado, González tuvo que llamar la atención a un invitado por sus comentarios machistas, ahora le ha tocado a Marín vivir una situación bastante tensa. Y es que la presentadora se vio obligada anoche a levantarse del asiento de entre el público para dejar clara su disconformidad con el comportamiento de una de las invitadas, Ana Heredia.

«¿El verano fomenta la infidelidad?». Ese era el tema a debatir entre los presentes y, tras un tenso intercambio de argumentos sobre Sofía Cristo y Cristina Tárrega, una señora de entre el público quiso intervenir para hablar de respeto. Algo que Nuria Marín no vio bien y, tras levantarse e interrumpirla, le asestó: «Perdona Ana, no hables de respeto cuando me acabas de apartar mi mano con tu mano. «Y me has mandado callar dos veces», añadió la presentadora, ya cansada del trato que estaba recibiendo.

Tras este comentario, Jordi González tuvo que mediar en la disputa: «Será sinvergüenza la tía, ¡fuera!». Algo que el público aplaudió y que el presentador continuó cortándole e invitándola a abandonar el programa. «Tú has venido a pontificar. Gracias, buenas noches, tu participación ha sido muy efectiva», destacó con tono irónico.