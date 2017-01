Qué ver este lunes en televisión

— Resacón en las Vegas. 22.40 (TVE). Dos días antes de su boda, Doug viaja en coche a Las Vegas con sus mejores amigos Phil y Stu y su futuro cuñado Alan, para celebrar un fiestón de despedida de soltero que juran que nunca olvidarán. Pero cuando los tres amigos del novio se despiertan a la mañana siguiente con una fuerte jaqueca no recuerdan nada. La suite de su lujoso hotel está convertida en un basurero y el novio no aparece por ninguna parte. Sin ninguna pista de lo sucedido y con poco tiempo que perder, los tres deben intentar recordar sus malas decisiones de la noche anterior para averiguar dónde empezaron a ir mal las cosas con la esperanza de encontrar a Doug y llevarlo de vuelta a Los Ángeles a tiempo para su boda. Pero cuanto más empiezan a descubrir, más se dan cuenta de los problemas en los que están metidos.

— La chica del gato. 22.10. (La 2). Guadalupe es una joven huérfana que se ve obligada a robar para poder subsistir. Al entrar en casa de una acomodada familia es sorprendida. Tras oír su desgraciada historia se apiadan de ella y le ofrecen trabajo. En compensación a tan generoso gesto, consigue demostrar a la familia que su futuro yerno es un farsante.

— El médico. 22.40. (Antena 3). Claro que El médico es una producción alemana, salida de la antaño legendaria corporación UFA nada menos. Pero no tema el lector, resulta imposible rastrear en ella seña alguna de una identidad nacional germana o así: parece o quiere parecer, como aquellas por lo general nefastas intentonas europeas de ensayar un «estilo internacional», una película americana a todos los efectos. Más concretamente parece una gran película americana de las de antes (de la era Marvel), cuando Hollywood nos enseñaba sin pudor, y sin especial interés por mostrar lo que luego se llamaría el hecho diferencial, primorosas recreaciones de todas las épocas y sociedades de la historia de la humanidad habladas en perfecto inglés-americano y filtradas por su especial forma de ver el mundo. Si acaso, El médico mejora el modelo colonialista hollywoodense al prestar un poco de la debida atención a la diferencia entre judíos, cristianos y musulmanes, que aquí conviven con toledana naturalidad, si bien me informa quien ha leído el libro original que no recordaba el sesgo judaico que destila esta adaptación... que consigue convocar al mismo tiempo en su clímax final una paráfrasis del éxodo hebreo y el establecimiento de un islamismo que acabaría con su era de las luces.

— Star Wars: Episodio V. 22.40 (Cuatro). A pesar de haber destruido la Estrella de la Muerte, la Alianza Rebelde se ve acosada por las fuerzas imperiales, que les asestan un duro golpe en el planeta helado de Hoth. Tras la batalla, los héroes de la rebelión se separan: mientras Luke Skywalker empieza su entrenamiento Jedi con el maestro Yoda, Han y Leia son seguidos de cerca por Darth Vader y se refugian en Bespin, una colonia minera, regentada por Lando Calrissian, un viejo amigo de Solo.

— Mi casa es la tuya. 22.30. (Telecinco). Bertín Osborne recibe en su finca de Sevilla a Arévalo, Carlos Latre, Millán Salcedo, Fernando Esteso, Manolo Sarria y Mari Carmen, que estará acompañada por su inseparable Doña Rogelia para conocer cómo celebran la Navidad y participar en un 'amigo invisible'.