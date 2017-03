El Hotel Clibomar en Gandía es un negocio familiar que ha pasado de padres a hijos durante tres generaciones. Surgido en pleno boom turístico en la costa valenciana en los años 60, este hotel se halla a pocos metros del paseo marítimo de Gandía y muy cercano al campus universitario de la ciudad. Un potencial muy alto para un hotel que, sin embargo, se está yendo a pique por la dejadez de sus dueños. Esta semana, Kike Sarasola se traslada hasta esta conocida localidad costera del Mediterráneo para averiguar por qué «Este hotel es un infierno» y ayudar a sus propietarios a salvar el negocio que da de comer a su familia. Pero los problemas que afectan a este hotel de playa son más complejos de lo que parecen y, por primera vez en el programa, Kike Sarasola se planteará seriamente tirar la toalla. ¿Qué convencerá al hotelero para dar una segunda oportunidad a los dueños del Hotel Clibomar? Lo descubrimos esta noche martes, a las 22.30h en una nueva entrega de «Este hotel es un infierno» en DMAX.

Rafa, el actual propietario del hotel, es el encargado del mantenimiento de las instalaciones, que siguen invariables desde hace 40 años, con el evidente deterioro que eso implica. Aunque él asegura que su trabajo le gusta, el pasotismo que muestra cada vez que tiene que reparar una avería o solucionar un problema que afecta a un cliente demuestra todo lo contrario y sacará de quicio a Kike Sarasola en esta nueva entrega de «Este hotel es un infierno». Mientras tanto, Rosa, la mujer de Rafa, se encarga de todo lo demás: gestiona las reservas, atiende la recepción, se encarga de la lavandería, etc. Este desigual reparto de las tareas y la actitud despreocupada de Rafa en el hotel están comenzando a crear fisuras en el matrimonio que van a necesitar de la ayuda del mejor «manitas» para arreglarlas. Y es que, para evadirse de sus obligaciones, Rafa aprovecha la mínima oportunidad para acudir a concentraciones moteras y actividades de una asociación en la que participa activamente.

Esta actitud indolente está provocando que lo que podría ser una gran fuente de ingresos sea en realidad una losa que pesa sobre esta familia, sumida en graves problemas económicos debido a las deudas. Lo cierto es que el hotel se ha quedado anclado en los años 60 porque los propietarios apenas han realizado reformas o tareas de mantenimiento en las instalaciones desde que el establecimiento abrió sus puertas, sin embargo, el potencial del Hotel Clibomar es innegable: «El hotel tiene muchísimas posibilidades. Estoy seguro que con trabajo y los consejos que le hemos dado a Rafa va a conseguir que su hotel vuelva a funcionar a pleno rendimiento», asegura Kike Sarasola tras recorrer la estancia.

Para Rosa y Rafa, el problema del hotel radica en su antigüedad y se escudan en que sus problemas económicos no les permiten realizar la labor de mantenimiento que el hotel necesita para no afrontar la realidad: su propia dejadez y apatía están hundiendo su negocio. No se anuncian en internet, ni ofertan sus habitaciones a través de ninguna agencia y los beneficios que obtienen de la temporada alta de verano no son suficientes para vivir el resto del año. De hecho, el matrimonio y su hija han tenido que mudarse al hotel ante la imposibilidad de poder pagar el alquiler de su casa. Y, en medio de esta situación crítica, Rafa rehúye sus responsabilidades y se escapa con su moto o con sus amigos siempre que puede, mientras Rosa justifica sus ausencias y mala actitud, y se encarga de gestionar el hotel con la ayuda de su amiga Susana. Con este escenario, Kike Sarasola no verá otra salida más que tirar la toalla y renunciar a ayudar a estos propietarios en apuros por primera vez en «Este hotel es un infierno».

Recuperar la ilusión

Ante la decisión de Kike, Rosa reacciona y le explica al hotelero la verdadera razón que les ha llevado a esta situación: Rosa era secretaria de dirección y Rafa trabajaba como pastelero hasta que una de sus dos hijas enfermó gravemente y tuvieron que dejar atrás su vida para cuidar de la pequeña. El padre de Rafa les ofreció la posibilidad de mudarse a Gandía para trabajar en el hotel familiar y así poder pasar más tiempo con su hija. Pero cuando ésta falleció, Rafa se volcó en la asociación que ha creado para luchar contra el cáncer infantil y a la que dedica la mayor parte de su tiempo y esfuerzo, sacrificando su trabajo y el tiempo que pasa con su familia. Tras escuchar la emotiva historia de esta familia, Kike Sarasola decide darles otra oportunidad y, además de ayudarles a reformar el hotel, se propone lograr que Rafa vuelva a ilusionarse con su trabajo y sacar adelante el negocio que heredó de su padre preparándole una emotiva sorpresa que cambiará la vida de toda la familia.

Producido por Shine Iberia en colaboración con DMAX, «Este hotel es un infierno» tiene un ambicioso y difícil objetivo: transformar hoteles en ruinas de toda España en auténticos destinos turísticos de calidad. Para lograrlo, el hotelero español Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Hotels, pone su reputada experiencia en el sector al servicio de propietarios de hoteles en graves apuros cada martes, a las 22.30h, desde la pantalla de DMAX. 'Este hotel es un infierno' es la adaptación española del exitoso formato internacional 'Hotel Hell', cuya versión original presenta el chef y empresario Gordon Ramsey.