Esperanza Aguirre visitó el programa de Risto Mejide en Cuatro, «Chester in love», para hablar de educación. La invitada explicó cómo fue infancia y qué tipo de educación recibió. La política pasó sus primeros cursos escolares en una escuela británica, después pasó a un centro católico hasta que ingresó en la la Universidad.

En su intrevista, Risto preguntó a Esperanza Aguirre en «Chester in love» si la educación británica le había pasado factura y dio paso a un vídeo en el que los adolescentes ingleses disfrutan del denominado "turismo de borrachera" en las ciudades de costa en España. Posteriormente, emitió un vídeo que molestó especialmente a Aguirre. Las imágenes mostraban lo escánadalos que habían salpicado a los políticos en Reino Unido, pero no fue lo que veía lo que molestó a la invitada sino la música escogida para acompañarlas. «Se dedica usted a denostar a los ingleses, no me parece bien», dijo para después añadir: «Es intoreble, me siento herida. Utiliza usted el himno nacional británico para poner imágenes de delincuentes y pasan muchas otras cosas en Iglaterra, no es todo malo».

Risto, irónico, pidió disculpas y aseguró que la próxima vez pondría música de Pocoyó a la hora de montar un vídeo para «Chester in love». «No pasa nada por usar el himno. El nuestro es 'Paquito, el chocolatero'», dijo.

Tras el percance, la entrevista continuó sin más altercados. Entrevista y entrevistador intercambiaron diferentes puntos de vista sobre educación y Mejide consiguió sonsacar a Esperanza Aguirre la anécdota la noche: «En la Facultad era bastante fácil hace un esquema de cada uno de los temas. Me ponía un recordatorio, una chuleta». La confesión de expresidenta de la Comunidad de Madrid, en la que confesaba que copió durante su formación en la Universidad no dejó indiferente a nadie.

En su tiempo en «Chester in love», Aguirre tuvo la oportunidad de explicar cómo actúa como abuela, confesando que hace cosas con ellos que nunca llegó a hacer con sus hijos como «tirarme al suelo a jugar con ellos». Además, explicó cómo intentar poner barreras para frenar el acoso escolar y proteger al acosado.

Después de que Esperanza Aguirre se sentara en el 'Chester', otros invitados tuvieron la oportunidad de narrar sus opiniones sobre educación y cómo ha sido su experiencia como estudiante fueron la humorista Eva Hache y el profesor César Bona.