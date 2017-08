Error técnico en «El tiempo» de La 1: «¿Podemos empezar otra vez?»

Durante la noche de ayer y tras la despedida de Olga Lambea (presentadora del Telediario de las 21.00 horas), los telespectadores del parte meteorológico de La 1 de TVE seguramente se sorprendieron ante las inusuales palabras de su presentador, Albert Barniol. «Hola, muy buenas noches, se han cumplido los pronósticos y han bajando de forma muy notable las temperaturas en buena parte de España, un descenso de entre ocho y diez grados en algunos casos y, en otros donde no ha sido tan excesivo el descenso...», estaba diciendo Barniol cuando inesperadamente soltó: «Eh...¿Podemos empezar otra vez, perdón? No me gusta nada...».

Fue entonces cuando la imagen se fue a negro momentáneamente. Cabe señalar que «El Tiempo» no se emite en riguroso directo, por lo que lo más probable es que se equivocaran de pieza grabada. Tras el error, volvió a emitirse la cabecera del espacio meteorológico y así la grabación correcta. El propio presentador ha publicado un tweet esta mañana sobre el desliz técnico: «El Tiempo de TVE es un trabajo en equipo, los aciertos y errores los asumimos como tal. Así unos son más dulces y los otros menos dolorosos».