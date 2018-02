Ernesto Sevilla: Â«Hemos hecho la peor gala de los GoyaÂ»

05/02/2018 a las 22:10 Actualizado 06/02/2018 a las 02:12

El año pasado eran muchos los que criticaban a Dani Rovira por cómo presentó la gala de los Premios Goya. Probablemente fueran los mismos que le criticaron en sus dos años anteriores y a quién les dedicó un titular más que polémico. Sin embargo, este año el cómico malagueño decidió ceder el testigo a otros dos cómicos y, fíjese que curioso, que hay algún que otro tuitero que le ha echado de menos y ha suplicado su vuelta.

Los elegidos para suplirle fueron Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Y sí, este año ha sido el dúo cómico, de los más reconocibles del país, quienes se han llevado el palo de los seguidores. Desde cuestionar sobre la condición de quién había escrito el guion de la gala a calificar el humor de «barato». «Hemos hecho la peor gala de la historia de los Goya», aseguraba entre risas Ernesto Sevilla.

Fue justo al día siguiente, el domingo, cuando los presentadores decidieron leer las críticas de la gala. «Mira que Dani (Rovira) nos dijo que no lo hiciéramos», comentaba Sevilla. Sin embargo, tras terminar la fiesta (que acabó en su casa y no en la de los Javis), comenzó a leer. «La crítica que más celebré fue la que decía que había sido la peor gala de todas las galas. Imagínate la celebración», comentaba Sevilla. «Busqué en google 'la mejor gala de los Goya' y no encontré nada», añadía Reyes. La crítica siempre había tratado muy bien a este dúo de cómicos, pero se les volvió en contra durante con la gala más difícil de presentar de la historia, la de los Goya.