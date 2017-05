Los enfrentamientos más polémicos de «Supervivientes»

Celosa por las palabras que su novio dedica a Paola, Gloria Camila no dudó en reprender a Kiko por su excesiva atención hacia la italiano, algo que el concursante decidió no permitir. «Cállate la boca. Porque lo digo yo, que soy tu novio (...) No me va a dar lecciones a mí una cría de 21 años», espetó el concursante. Lejos de amilanarse, la hija del torero aseguró a su novio que «yo no soy una pretendienta y tú no eres aquí el tronista».

La tensión fue creciendo por momentos hasta que el exconcursante de «Mujeres, Hombres y viceversa» no dudó en dar a su novia un ultimátum: «Lo que tendrías que haber hecho es callarte la puta boca y no decir tonterías, que eres una bocazas (...) La última vez que me llamas falso. La próxima vez que me llames falso, tú y yo hemos terminado», aseguró.