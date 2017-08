Los encontronazos mÃ¡s llamativos entre famosos y reporteros de televisiÃ³n

La relación entre los medios de comunicación y los famosos siempre ha sido una tarea complicada. David Bustamante ha protagonizado el último altercado entre un famoso y un reportero de televisión. El artista, cansado de la persecución del colaborador de «Cazamariposas», Jordi Martín, terminó cediendo a la presión y propinó al reportero una patada. Esta no es la primera vez que el cantante estalla frente a las cámaras, ya que solo hace unos meses el cantante también estallaba frente a los reporteros que aguardaban en la casa que compartió con Paula Echevarría y su hija.

No obstante, son muchos los famosos que no saben lidiar con los reporteros y pierden los estribos rápidamente cuando se sienten acorralados o sin ganar de hacer alguna declaración. En estos casos, los reporteros de televisión son los que se llevan la peor parte, desde insultos hasta agresiones. Aquí recordamos varios de estos momentos, algunos, de los más sonados:

La primera que destaca es la ex mujer del cantante David Bustamante. Y es que Paula Echevarría también ha protagonizado algún que otro encontronazo. El último, mientras se iba de vacaciones. La actriz se encontraba en un aeropuerto y los reporteros se han acercado a ella para preguntarle cómo se encuentra. Pero Paula no ha estado receptiva y solo le han podido arrancar muy pocas palabras: «Buenas tardes. Hasta luego Mari Carmen». Además, ha enviado un mensaje muy directo encarándose contra los que la estaban grabando: «¿Qué parte no entiendes de "hasta luego"? Luego decís que exploto…».

Tras el cruce declaraciones entre Belén Esteban y María José Campanario, el programa «Sálvame» quería dar la oportunidad a la mujer de Jesulín de Ubrique para dar una nueva réplica. Con esta intención, Omar Suárez, un reportero del programa se había trasladado hasta Oropesa para intentar contactar con María José. El reportero, tras abordar a la familia en plena calle cuando se disponían a coger el coche, se encontró con un ataque verbal. «No me pongas esa cara , que no me pongas esa cara. Joder, ¿os parece poco? ¿Pero vosotros sois gilipollas o qué os pasa? ¿No sabéis por qué me enfado?». Así recibió María José Campanario al reportero, quien, poco después, recibía un empujón de parte del padre de la Campanario y un último comentario de su parte: «Déjalos que ya saben lo que son (refiriéndose a su padre), basura asquerosa».

En el año 2003, Isabel Pantoja se encaró con un grupo de periodistas que habían grabado en el interior de su finca «Cantora». La cantante se acercó a ellos con el objetivo de que le cedieran la cámara. «No me vas a grabar más», les espetó. Ante la negativa de los periodistas y en un descuido de éstos, Isabel Pantoja le arrebató la cámara a uno de ellos y regresó a su coche.

Aunque Rocío Jurado acostumbraba a realizar entrevistas y acudir a platós de televisión, también tuvo algún que otro desafortunado encuentro con algún periodista. El más recordado por todos fue cuando acudió a coger el AVE con el hombre con el que había rehecho su vida, José Ortega Cano. En un momento dado, la tonadillera estalló y comenzó a increpar a toda la prensa que allí se encontraba congregada. «Sois unos destructores» es una de las frases más míticas, junto a la que soltó su marido: «No grabes más que te parto los ojos».

Irina Shayk presentó en 2011 la nueva colección primavera/verano de Xti y decenas de medios se acercaron para conseguir unas palabras de la que, por aquel entonces, era novia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, sus guardaespaldas impidieron por todos los medios que algunos periodistas se acercaran a ella, viviéndose algunas escenas desagradables. El principal afectado fue el equipo del programa de Telecinco «Sálvame» que se desplazó hasta el Ifema. En cuanto se acercaron a la modelo rusa e intentaron preguntarle por su boda, uno de sus guardaespaldas comenzó a soltar manotazos y empujones mientras decía «We don't like "Sálvame"... We hate "Sálvame"... Adiós "Sálvame"» y tapaba el objetivo de la cámara con su chaqueta. «¡La cámara no la toques, a la chica no la toques (la cámara), sinvergüenza! Y a mí no me gusta tu cara», continuó, aunque la modelo optó por taparse el rostro con su chaqueta.

La cuidada palabrería a la que tiene acostumbrado Joaquín Sabina a los medios, se quedó de lado cuando una periodista de Telecinco le preguntó sobre la hermana de Letizia, Telma Ortíz. En ese momento, el cantante se mostró irritado mostrando su enfado con una serie de descalificaciones: «Me parece que estás preguntando gilipolleces. Y no me preguntes gilipolleces, imbécil».