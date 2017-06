El emotivo adiós de Pelayo Díaz a David Delfín en «Cámbiame»: «Solo espero que su legado continúe»

«Cámbiame», el programa de estilismos de Telecinco, ha querido rendir hoy un sentido homenaje al diseñador David Delfín, fallecido la semana pasada tras una larga lucha contra el cáncer. Los coaches del espacio de Mediaset, Natalia Ferviú, Juan Avellaneda y Pelayo Díaz no han dudado en elogiar al que ha sido uno de los diseñadores más transgresores de la moda española en los últimos años.

Precisamente Pelayo Díaz, uno de los estilistas más populares del programa, mantuvo una relación sentimental con Delfín, de quien guarda especial recuerdo y al que no ha dudado en dedicar unas emotivas palabras. «David era una persona con mucho talento y trabajaba desde los sentimientos. España entera y el mundo están en el mismo sentimiento. Tristeza, porque se ha ido, pero gratitud por todo lo que nos ha dejado. Solo espero que su legado continúe y no se apague», ha asegurado el influencer.

Pelayo no ha sido el único que ha dedicado un emotivo recuerdo a Defín. También el diseñador de moda masculina Juan Avellaneda ha querido hablar con cariño del malagueño. «Cuando era niño me fascinaba. Creo que todo su universo se va a mantener. Grandes creadores como él no desaparecen, se van físicamente pero siguen ahí». Del mismo modo, Natalia Ferviú ha relatado cómo se enteró del fallecimiento del diseñador junto a una de las amigas de David Delfín. «De repente se iluminó el cielo y sonó una canción. Sonó como si fuera para él. Es muy triste, pero a la vez muy bello».

A «Cámbiame» asistieron también los integrantes del grupo de música «Nancys Rubias», todos ellos grandes amigos de David Delfín. «Era la quinta Nancy», ha asegurado Mario Vaquerizo emocionado. «Me niego a hablar de David en pasado. David es muy generoso. Todos los que estamos aquí hemos compartido hasta el final todo con David», ha dicho el marido de Alaska.