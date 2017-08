Las emotivas palabras de despedida de Risto Mejide a sus compaÃ±eros en Â«All you need is love... o noÂ»

«Último programa de la temporada. Han sido 12 programas más este. Nos han pasado muchísimas cosas». Así arrancó anoche Risto Mejide el programa «All you need is love... o no», que ha llegado al final de su primera temporada. Tras las confesiones que dejó la visita de Pepe Navarro, llegó la hora de las despedidas ya que todavía no se sabe si el espacio tendrá una segunda temporada.

Esta noche último e inolvidable capítulo de una aventura con inmejorables compañeros de viaje. Gracias @ZeppelinOficial por hacerlo posible. https://t.co/3A9PHP3C3z — Risto Mejide (@ristomejide) 31 de julio de 2017

El presentador se fue despidiendo a lo largo de la emisión del programa de todos sus compañeros. David Guapo fue el primero. «Quiero darte las gracias porque aparte de un excelente amigo eres un gran compañero», destacó el catalán ante el humorista. «Es muy divertido trabajar contigo», le decía, acto seguido, a Manu Sánchez.

Pero la despedida realmente emotiva llegó al finalizar el programa, cuando Mejide se dirigió a su colaboradora Irene Junquera. «Hay poca gente capaz de ser seria y estar en formatos muy periodísticos, y a la vez ser divertida y estar en formatos de entretenimiento, así que ha sido un auténtico placer trabajar contigo», le espetó el publicista antes de abrazar a la periodista.

«Para mí ha sido increíble, hay gente que me dice "pero por qué te cambiaste, qué locura", pero haber trabajado contigo ha sido una experiencia total», contestó Junquera al comentario del presentador del espacio. De esta forma, también dejaba claro el porqué del cambio repentino de Atresmedia a Mediaset.

Por último, los presentadores también se quisieron despedir de los espectadores: «Gracias a vosotros por haber estado allí esta temporada. Os queremos mucho. Quereos mucho entre vosotros. Lo que habéis visto aquí es la verdad del amor, estar juntos o separados, pero siempre felices. Nosotros nos vamos felices de la temporada que hemos hecho, esperamos veros muy pronto. Chao», concluyó así Mejide anoche en la última emisión de «All you need is love... o no».