La «discutida» renovación de «Hora punta»

30/11/2017 a las 01:33 Actualizado 30/11/2017 a las 01:33

El Consejo de Administración de RTVE se reunió ayer en su encuentro mensual y decidió poner en marcha nuevas series y programas, renovar algunos ya en emisión, como el controvertido «Hora Punta», concretar la programación navideña y la cobertura de las elecciones autonómicas de Cataluña y crear el Observatorio de Igualdad de RTVE, entre otros.

La renovación de «Hora punta» fue la decisión que más tensión creó entre los consejeros, tal y como explica Miguel Ángel Sacaluga (PSOE). «Teresa -IU- y yo hemos votado contra la renovación porque es un programa caro, que cuesta 40.000 euros por entrega, aunque hemos rebajado el presupuesto a mil menos por episodio, no es un éxito de audiencia -de hecho en su cotnrato pone que se puede retirar si no llega al 10,5% de audiencia y no cumple los requisitos básicos de servicio público. Además, retrasa la hora de emisión de formatos estelares como “MasterChef” y “OT”», puntualiza el consejero. Finalmente, decidieron renovar el espacio tres meses más, en lugar de los seis previstos.

Navidad OT

TVE explotará el éxito de «OT: El reencuentro» y «OT 2017» con una gala navideña producida por Gestmusic que reunirá a concursantes de la primera edición con los actuales participantes del concurso musical. Juan Camus, el cantante más díscolo del reencuentro, promete seguir dando que hablar: ayer dejó caer en redes sociales que «no sabía nada» de esta nueva reunión. Además de las retransmisiones tradicionales del Sorteo de la Lotería, el Mensaje del Rey, la Cabalgata de Reyes y el Concierto de Año Nuevo y la Gala Inocente, TVE estrenará «MasterChef Junior 5», galas musicales con Pablo Alborán, Raphael, Bruno Mars y «Mi querida Cecilia», una nueva entrega del «Telepasión», el especial de Nochevieja de José Mota, «¡Feliz 2018!» con Eva González y Carlos Latre, y la Gala de Reyes presentada por Anne Igartiburu y Edu Soto.

Ficción

José Frade Producciones («La sonata del silencio») ya tiene luz verde para comenzar a grabar «Algo más», drama hospitalario de ocho capítulos con tintes románticos que se verá en prime time. Además, La Cometa TV preparará la película para televisión «Cognitio», que conmemorará el VIII centenario de la Universidad de Salamanca.

Entretenimiento

Pronto llegará «Lazos de Sangre», formato producido por Mediatso que repasará la trayectoria de varias de las familias más importantes del panorama social de nuestro país. Por su coste, explican desde el consejo, este formato de crónica rosa está destinado a la noche.

Ciney deportes

También han contratado los derechos de emisión de nuevas películas como «Vivir dos veces», «Loving Pablo» y «El silencio del pantano» y la producción de la Gala de los Goya del próximo 3 de febrero. En el terreno deportivo, han comprado los Campeonatos de Europa 2018 masculino y femenino de balonmano.

Igualdad

TVE crea el Observatorio de la Igualdad, que vigilará que la programación cumpla con este criterio. También estará atento a la estructura de la cadena, donde hay «un 20% menos de directivas que directivos, y en puestos más bajos», concluye Sacaluga.