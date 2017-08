Â«Me lo dices o me lo cantasÂ»: Â«La parodia nacionalÂ» 2.0

Existen múltiples programas de televisión de la década de los noventa que los telespectadores españoles recuerdan de manera afectuosa. Una nostalgia que incluso hace que pidan su vuelta. Algunos de ellos son «El gran juego de la oca», «El grand prix del verano», «¿Qué apostamos?» o el ahora más recordado que nunca, «La parodia nacional», debido al estreno de su versión actualizada: «Me lo dices o me lo cantas», presentado por Jesús Vázquez. La cadena responsable de esta versión 2.0. es Telecinco, la cual también está detrás de la resurrección estival de otro mítico programa de los noventa, «Moros y cristianos», en forma de «Mad in Spain».

Sin embargo, el originario «La parodia nacional» (creado por Toni Cruz, Josep M. Mainat y Joan Ramón Mainat) no fue emitido en Telecinco sino en Antena 3 desde 1996 hasta 1999 así como un intento de retorno a principios de nuevo siglo que no cuajó entre la audiencia. Aunque el primer programa fue presentado por Javier Sardá (bajo la premisa de emitirlo en forma de especiales intermitentes), su presentador de cabecera a lo largo de toda su trayectoria sería Constantino Romero, acompañado posteriormente por Paula Vázquez y Alicia Ramírez (después de que Vázquez se marchara a Telecinco a presentar «El juego del euromillón») como azafatas, una vez que el programa pasara a emitirse de manera semanal.

Rosa Villacastín fue jurado de «La parodia nacional» - ABC

Fue tal la repercusión del programa que incluso se llevó el TP de Oro a mejor concurso y mejor presentador, el Premio Ondas a mejor programa de entretenimiento de TV en 1998 e incluso la Rosa de Plata del Festival Internacional de Televisión de Montreux en 1997. Aquella parodia nacional buscaba la crítica de la actualidad a través de letras de canciones que mandaban los propios telespectadores. Podían hablar de una figura televisiva como Elena Francis hasta la propia Ana Obregón pasando por las predicciones metereológicas previas a la Semana Santa («¡Coge el chubasquero y póntelo que en Semana Santa no va a hacer sol!»), el hundimiento de una portería en el Estadio Bernabeu, unas oposiciones «amañadas» a la administración pública en Galicia («Así se trepa en el PP/Viva la pepa/Enchúfate») con mención inclusive a Manuel Fraga, el treinta aniversario de la victoria eurovisiva del «La, la, la» de Massiel o la presencia de famosos en la Feria de Abril como Ortega Cano o la Duquesa de Alba.

En «La parodia nacional», sus concursantes eran «personajes tipo» o «alter-egos» de los cantantes como Loli Panoli (Elena R.Valenzuela), Curro Candelas (Manuel G. Acedo), Vanessa Puñales (Gloria María Sánchez), Tina Turmix (Roser Pujol) o Estrellita la moderna (Mariadela Merchán). Muchos de ellos procedían de otro icónico programa de los noventa: «Lluvia de estrellas». Eran los letristas, sin embargo, quienes optaban al premio monetario. La actualidad era tratada en ocasiones en la calle de la mano de reporteros como Javier Cárdenas, lo cual servía como presentación a la actuación pertinente. El jurado (formado inicialmente por Las Virtudes, Moncho Alpuente, Javier Cansado y Rosa Villacastín) y el público decidían quiénes se hacían con la victoria.

En el caso de «Me lo dices o me lo cantas» (producido por Fremantlemedia España, también productora de «Got Talent España»), si existe un universo que se parodia con asuiduidad, además de la política, es el del propio grupo Mediaset. Son mencionados formatos como «Supervivientes», «El xef» o «Cámbiame» y rostros televisivos como Mercedes Milá o David Muñoz. Una de sus bazas es el contar con caras ya reconocibles por parte de la audiencia asidua a Mediaset como Alyson Eckmann (ganadora de la última edición de «Gran Hermano VIP», Nagore Robles (concursante de «Gran Hermano 11»), Rebeca Pous (cantante y colaboradora de «Cazamariposas»), Sergio Alcover (profesor de «Fama, ¡a bailar!»), Corina Randazzo (protagonista de «Un príncipe para Corina») o Carmen Alcayde (presentadora de «Aquí hay tomate») pero también intérpretes e humoristas como Belinda Washington y Xavier Deltell. Pero el programa cuenta también con caras seminoconocidas del mundo de la música y la televisión como David Carrillo (presentador de «Club Disney») o Álex Forriols, procedente de la última edición de «Operación triunfo» (aquella presentada por Pilar Rubio) y «La voz 4».

Aunque pareciera que el jurado de «Me lo dices o me lo cantas» es una herencia de otros formatos como «Tu cara me suena», sí es un elemento también presente en «La parodia nacional». En este caso, la mesa de jueces está formada por Cristina Rodríguez (estilista en «Cámbiame»), Santi Millán (presentador de «Got Talent España»), Jorge Cadaval y Yolanda Ramos, concursante para más inri de la última edición de «Tu cara me suena». La interacción entre los cuatro jueces y sus rifirrafes en clave de humor sí recuerda al formato estrella de Antena 3 pero también a otro de Telecinco años trás: «Tú sí que vales». ¿La «novedad»? Cada juez capitanea uno de los cuatro grupos de los concursantes, algo que inevitablemente recuerda a «La voz», «Levántate All Stars» o «Pequeños gigantes» de Telecinco.

Los cuatro jueces de «Me lo dices o me lo cantas» - ABC

Durante las dos primeras entregas de «Me lo dices o me lo cantas», se ha hablado desde la brecha salarial de género hasta el «paquete» de Juan Miguel en «Supervivientes» no sin olvidarse de la crítica («con cariño», se encarga de repetir su conductor, Jesús Vázquez) a políticos como Esperanza Aguirre (y su «canal» de Isabel II), Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro (y la «mordidita»), María Dolores de Cospedal, Cristina Cifuentes, Manuela Carmena, Mariano Rajoy o Vladímir Putin. Sin embargo, algunas de las parodias pueden resultar a veces atemporales o caer en lugares comunes (el programa ha sido grabado con suma anterioridad y su estreno ha sido retrasado tras pasar por talleres) como la corrupción del Partido Popular, la mencionada brecha salarial o la pulla a Jordi Cruz («Masterchef») por la polémica surgida entorno a sus becarios, algo que sucedió hace ya tres meses. En esta nueva versión no hay reporteros de por medio sino tan solo un pequeño vídeo del tema actual sobre el que se va a cantar.

Otro elemento televisivo que emparenta «Me lo dices o me lo cantas» con otros formatos recientes de imitaciones musicales es el mostrar escenas en el backstage con cada capitán hablando a cámara (quien comenta lo que el espectador verá en la próxima actuación) y a su equipo, o a los propios participantes interactuar entre ellos y con sus «coaches» mientras ensayan. En el programa de Telecinco, el premio del cantante ganador (el jurado elige a cuatro finalitas quienes después se someten a la votación del público del plató) es destinado a ONGs como ya sucediese en «Mira quién baile» o «Tu cara me suena». Quizás lo más original de «Me lo dices o me lo cantas» sea su cabecera en la que Jesús Vázquez canta.