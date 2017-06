Desnudos, pérdidas obsesivas de peso y Ana Obregón: los realities más peculiares de DKISS

DKISS. Esa cadena de televisión que todos tenemos sintonizada desde que se instauró la TDT enfocada, principalmente, para un público femenino (algo que sus directivos repiten cada vez que presentan la programación del año). Puede que no esté entre nuestras primeras opciones cuando encendemos la televisión. Sin embargo, es una alternativa perfecta para esos ratos muertos antes o después de comer con el «Rey de las tartas», donde podemos ver las increíbles creaciones de uno de los mejores pasteleros de Estados Unidos, Buddy Valastro; o esa eterna búsqueda del vestido perfecto con el estilista Randy Fenoli.

«Desnúdame»

Sin embargo, lo más llamativo de la programación de DKISS son sus peculiares realities. Si pensábamos que «Gran Hermano» o «Supervivientes» eran concursos en los que podíamos ver la cara más oscura de los concursantes, era porque no conocíamos otros como «Desnúdame». Este formato, que ha arrasado en Italia y Reino Unido, junta a dos personas en una misma cama durante 30 minutos. Durante ese tiempo, los concursantes, en ropa interior, comparten inquietudes y experiencias con el único fin de encontrar el amor. Frente a ellos hay una pantalla que irá proyectando imágenes de sus vidas. Pero esto no es lo único. La conversación la supervisará un psicólogo que valorará hacer algunas preguntas para acelerar el proceso que necesitamos para crear cierta intimidad. Pasada esa media hora, los participantes podrán vestirse y marcharse o quedarse entre las sábanas para conocerse mejor. ¿Te atreverías?

«Adelgaza como puedas»

No todos los realities buscan el amor o demostrar tu talento. «Adelgaza como puedas» busca añadir a la voluntad de perder peso de los concursantes una dosis de competitividad, por no hablar de la recompensa económica (250.000 dólares) que le espera si consigue superar el reto. Pero no se trata de televisar una pérdida de peso descontrolada, más bien busca crear una competición «sana» entre los participantes (siempre bajo la supervisión de profesionales). Mientras tanto, aprovecha para mostrarnos cómo recuperar la salud y adoptar hábitos de vida saludables. Los concursantes se dividen en tres grupos capitaneados por tres reputados entrenadores (Jillian Michaels, Bob Harper y Dolvett Quince), cada uno grupo se compondrá de cinco concursantes.

«Menuda pareja»

DKISS no solo ofrece realities al uso. Entre estos tipos de programas hay una especialidad que muestra la parte más íntima de sus concursantes. En «Menuda Pareja» conocemos la vida de Bill Klein y Jen Arnold, un matrimonio que busca lo normal durante su primer año: hogar, familia y conseguir un trabajo satisfactorio y bien remunerado. Sin embargo, hay un pequeño detalle que hace su vida especial: debido a la displasia diastrófica que sufren, ninguno de los dos supera los 120 centímetros de altura. Sin embargo, eso no ha sido un inconveniente para que esta incansable pareja haya logrado todos los objetivos que se han propuesto en su vida.

«Kate, con ocho basta»

Kate Gosselin es una joven madre de familia numerosa que, tras separarse de su marido y quedarse con la custodia de los pequeños, se enfrenta el mayor reto de su vida: ser madre soltera. Esta situación la viven muchas mujeres, pero para Gosselin es distinto ya que es madre de ocho niños menores de 10 años. Con este docureality, podemos ver como es el día a día de una joven madre de dos niños a la que le cambió la vida cuando dio a luz a sextillizos.

«Algo pasa con Ana»

DKISS se atrevió con un reality nacional. La elegida para protagonizarlo fue Ana Obregón. La carismática y polifacética madrileña abrió las puertas de su casa para mostrar su vida cotidiana rodeada de su círculo más cercano entre los que se encontraron su hijo Álex y su expareja Alessando Lecquio. Sin embargo, su pobre registro de 76.000 espectadores, un0,4% de share, hizo que no continuara su emisión.

Si estos realities te han dejado la boca abierta. Será mejor que eches un vistazo a los programas que ofrece DKISS. «Una medium en casa», «Vivir bailando», «Gran-diosa» o «Tu pastelería al rescate» son solo un ejemplo de la peculiar lista de programas que ha emitido DKISS y que analizaremos próximamente.